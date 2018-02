Cherrypick Games ustalił warunki sprzedaży 'My Hospital' fińskiej KuuHubb



Warszawa, 26.02.2018 (ISBnews) - Cherrypick Games ustalił z KuuHubb OY warunki, na których może sprzedać fińskiej firmie prawa do gry "My Hospital". KuuHubb przejmie na siebie koszty hostingu, marketingu, oprogramowania i utrzymania gry, a polskie studio będzie ją rozwijać do końca I półrocza 2021 r. Zgodnie z umową, KuuHubb zapłaci 2,6 mln euro, a Cherrypick Games otrzyma udział w przyszłych przychodach z "My Hospital", podało Cherrypick Games.

"Dzięki umowie z KuuHubb uwalniamy zasoby, które możemy wykorzystać przy realizacji kolejnych projektów. Myślę tu głównie o 'Beauty', czyli grze, która ma potencjał do tego, żeby zostać jeszcze większym sukcesem niż 'My Hospital'" - powiedział współzałożyciel i prezes Marcin Kwaśnica, cytowany w komunikacie.

Dziś podpisano term sheet z wszystkimi kluczowymi warunkami transakcji, obecnie prawnicy pracują nad ostatecznym kształtem umowy, która ma zostać podpisana wkrótce. Zgodnie z umową, Cherrypick Games otrzyma 2,6 mln euro płatne w 26 miesięcznych ratach, a od momentu, w którym KuuHubb odzyska zapłacone 2,6 mln euro, polska spółka będzie otrzymywać 25% udziału w dalszych dochodach generowanych przez My Hospital, wyjaśniono.

"My Hospital" to do tej pory najbardziej znana produkcja Cherrypick Games i jeden z największych sukcesów komercyjnych polskich firm w segmencie free-to-play na urządzenia mobilne, przypomniano.

"Już w marcu będzie miał miejsce tzw. softlaunch 'Match Up Friends'. Gra zostanie wydana na kilku wybranych rynkach, w celu zbadania reakcji i zachowań graczy. Równocześnie Cherrypick Games rozpoczęło już prace nad kolejnym projektem dedykowanym dla kobiet (podobnie jak 'My Hospital' i 'Beauty'), którym jest gra pod roboczym tytułem 'Fashion'. Najważniejszym projektem dla spółki jest jednak 'Beauty', które będzie miało debiut jeszcze w tym roku" - czytamy dalej.

Całkowity koszt "My Hospital" do tej pory (wliczając wszystkie aktualizacje i dodatki) to ok. 1,8 mln zł.

Dzięki wynikom "My Hospital" pod koniec roku spółka podniosła prognozę finansową i zakłada, że wynik EBITDA za 2017 r. osiągnie poziom 6,1 mln zł (wcześniejsza prognoza zakładała 4,4 mln zł), podano także.

"'My Hospital' to świetna gra, która będzie jeszcze popularna. Jednak żeby zwiększać tę popularność i utrzymywać graczy, potrzebne są duże środki finansowe na międzynarodową promocję i marketing (user acquisition). Cherrypick Games wykorzysta je na realizację kolejnych gier, które mogą być jeszcze lepsze. 'My Hospital' wprowadziło nas na wyższy poziom jako firmę, teraz dzięki doświadczeniom z tego projektu tworzymy Beauty, które oznacza dla nas kolejny skok" - powiedział także Kwaśnica.

KuuHubb to fińska spółka założona w październiku 2014 r. Koncentruje się na aplikacjach z ogromnym potencjałem monetyzacji i znaczącymi możliwościami rozwoju globalnego. KuuHubb celuje w obiecujące nisze, które już generują realne przychody i mają wyraźny potencjał szerszego sukcesu sprzedaży na rynku masowym.

Cherrypick Games to producent gier mobilnych oraz na platformy PC i konsole. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od listopada 2017 r.

(ISBnews)