Na przekazanie pomocy finansowej powiatowi zgodzili się wszyscy obecni na sesji radni.

Pieniądze mają być przeznaczone na budowę inwestycji pod nazwą „Łącznik Węzeł Zachodni A4-Straszęcin Dębica”. Łącznik ma być gotowy w październiku br. Szacowany koszt całej inwestycji to ponad 17,6 mln zł, z tej kwoty niemal 15 mln zł stanowi dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego woj. podkarpackiego.

Jak napisano w uzasadnieniu uchwały większość zjazdów do i z autostrady A4 łączy się z drogami powiatowymi, dlatego to starostwa przyjęły rolę liderów w budowaniu łączników. „Należy zaznaczyć, że koszty związane z budową dróg łącznikowych mogą wynieść setki milionów złotych, co przy skromnych budżetach powiatów i gmin stanowią barierę nie do udźwignięcia” – czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Przedsięwzięcie pn. „Budowa łączników do węzłów autostradowych w przebiegu dróg samorządowych” znajduje się w Kontrakcie Terytorialnym dla województwa podkarpackiego.

To już druga pomoc ze strony samorządu województwa dla powiatu dębickiego. W ub.r. powiat także otrzymał 1,5 mln zł na budowę łącznika od węzła autostrady A4 Dębica Wschód do drogi krajowej nr 4 i drogi wojewódzkiej 985. (PAP)

autor: Wojciech Huk

edytor: Sonia Sobczyk