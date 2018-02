We wtorek Powell wystąpi o 16.00 przed Komisją Usług Finansowych w amerykańskim Kongresie. Analitycy wskazują, że Fed pod przewodnictwem Powella będzie musiał zmierzyć się z bardziej ryzykownym światem niż było to za prezesury Janet Yellen, a nowy prezes Fed "przejdzie test" podejścia do stopniowego zacieśniania polityki pieniężnej.

Wracając tymczasem do rynków metali to analitycy Citigroup szacują, że w ciągu najbliższych 3 miesięcy miedź może zdrożeć do 7.500 USD za tonę. Dodają, że ceny metali będzie wspierać zsynchronizowany globalny wzrost gospodarczy.

W poniedziałek miedź na LME zdrożała o 15 USD do 7.110,00 USD za tonę.

W ub. tygodniu metal na giełdzie w Londynie staniał o 1,9 proc., podczas gdy tydzień wcześniej zyskał 7,1 proc. (PAP Biznes)