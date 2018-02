Bank Pekao spełnia wymogi kapitałowe ws. wypłaty 100% zysku na dywidendę za 2017



Warszawa, 27.02.2018 (ISBnews) - Bank Pekao spełnia wszystkie wymogi kapitałowe wypłaty do 100% zysku banku za rok 2017, podała instytucja.

"Na dzień zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarząd Banku Pekao S.A. nie podjął decyzji w sprawie rekomendacji odnośnie do wypłaty dywidendy za rok 2017. Na dzień zatwierdzenia sprawozdania finansowego Bank Pekao S.A. spełnia wszystkie wymogi kapitałowe wypłaty do 100% zysku banku za rok 2017" - czytamy w raporcie rocznym.

W styczniu br. prezes Michał Krupiński informował, że bank nie podjął jeszcze decyzji w sprawie podziału zysku za 2017 r., ale jest przygotowany, by móc wypłacić w tym roku maksymalną dywidendę za ub.r.

W przedstawionym w listopadzie 2017 r. dokumencie "Kierunki Strategiczne Banku na lata 2018-2020" Bank Pekao poinformował, że obecna pozycja kapitałowa pozwala na zakładany dynamiczny wzrost skali biznesu przy zachowaniu bezpiecznego poziomu wskaźników wypłacalności oraz jednocześnie wypłatę 100% z zysku netto za lata 2017 i 2018.

Wiceprezes ds. finansowych Tomasz Kubiak mówił wówczas, że począwszy od zysku za 2019 rok bank chce przeznaczać na wypłatę dywidendy co najmniej 50% zysku netto.

Bank Pekao działa od ponad 85 lat i jest jednym z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku akcje Pekao są notowane na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)