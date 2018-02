Apator może rozważyć akwizycje na rynkach UE



Warszawa, 27.02.2018 (ISBnews) - Apator jest otwarty na możliwości akwizycji, w szczególności na rynkach Unii Europejskiej, poinformował prezes Mirosław Klepacki.

"Jesteśmy otwarci na akwizycje, ale nic dużego w tej chwili się nie dzieje" - powiedział Klepacki podczas konferencji prasowej.

Dodał, że jeśli spółka miałaby dokonać przejęcia, to priorytetem będą rynki Unii Europejskiej.

"Okazje się zdarzają. Na przykład w Niemczech są problemy z sukcesją, wchodzi tam kapitał amerykański - dlaczego więc nie podejść do tego z kapitałem polskim" - powiedział prezes.

Rynek niemiecki pozostaje także głównym rynkiem zainteresowania Apatora, jeśli chodzi o sprzedaż eksportową, wskazał także Klepacki.

Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. Skonsolidowane przychody Apatora wyniosły w 2017 r. 895 mln zł.

(ISBnews)