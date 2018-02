Bank Pekao nie oczekuje znaczących zmian poziomu odpisów r: r w 2018 r.



Warszawa, 27.02.2018 (ISBnews) - Bank Pekao oczekuje, że poziom odpisów na kredyty niepracujące (NPL) w bieżącym roku będzie podobny do zanotowanego w 2017 roku. Bank nie wyklucza sprzedaży kolejnych portfeli NPL w br., poinformował prezes Michał Krupiński.

"Nie spodziewamy się znaczących zmian, jeśli chodzi o poziom odpisów. Nie spodziewamy się też wzrostu apetytu na ryzyko" - powiedział Krupiński podczas konferencji prasowej.

Wartość odpisów z tytułu utraty wartości wyniosła 521,35 mln zł w 2017 r. wobec 500,63 mln zł rok wcześniej. Wskaźnik NPL wyniósł 5,4% na koniec 2017 r. wobec 6% rok wcześniej, przy wskaźniku pokrycia rezerwami na poziomie 74,4%.

"Bardzo aktywnie zarządzamy portfelem kredytowym, zmieniamy proces zarządzania ryzykiem. W zeszłym roku dokonaliśmy sprzedaży portfela NPL na bardzo dobrych warunkach i będziemy nadal w taki sam sam sposób zarządzać naszymi portfelami" - powiedział Krupiński.

Bank sprzedał portfel NPL o wartości ok. 1 mld zł w IV kw. Wpływ transakcji na wynik netto wyniósł ponad 100 mln zł.

Krupiński poinformował, że celem banku jest dalsze utrzymywanie dyscypliny kosztowej, zarówno w zakresie kosztów ryzyka, jak i kosztów ogółem.

Prezes wskazał też, że wzrost kosztów r/r był związany z faktem zamknięcia 66 placówek w ub. roku i należy uznać to za efekt jednorazowy, który w bieżącym roku będzie pozytywnie wpływał na wzrost. Na ten rok bank nie zakłada likwidacji kolejnych oddziałów.

"Nie spodziewamy się kolejnych zamknięć placówek w tym roku" - powiedział wiceprezes Tomasz Kubiak podczas konferencji.

Ogólne koszty administracyjne wyniosły 3 709,8 mln zł w 2017 r. wobec 3 602,3 mln zł rok wcześniej.

