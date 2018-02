Benefit Systems ma zgodę RN na negocjacje ws. transformacji Calypso Fitness



Warszawa, 27.02.2018 (ISBnews) - Rada nadzorcza Benefit Systems wyraziła zgodę na zawarcie umowy określającej warunki przeprowadzenia transformacji Calypso Fitness, polegającej na wydzieleniu części majątku Calypso Fitness do innych podmiotów, kontrolowanych przez Benefit Systems, podała spółka.

"Rada nadzorcza emitenta podjęła uchwałę wyrażającą zgodę na zawarcie umowy podpisanej w dniu 19 lutego 2018 r. pomiędzy emitentem, spółką Fit Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, spółką w 100% zależną od emitenta, spółką Glastonbury Ventures Limited (Ltd) z siedzibą w Limassol, spółką Fitness Investment sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz panem Mikołajem Nawackim, przedmiotem której jest przede wszystkim określenie warunków przeprowadzenia wieloetapowej procedury, mającej finalnie doprowadzić do transformacji Calypso Fitness S.A. z siedzibą w Warszawie, a w dalszej kolejności do zawarcia umów sprzedaży udziałów w spółkach kontrolowanych przez innych niż Fit Invest akcjonariuszy Calypso Fitness, na które przeniesiona zostanie część majątku wydzielanego z Calypso Fitness" - czytamy w komunikacie.

19 lutego Benefit Systems poinformował, że rozpoczął wstępne negocjacje ze spółką Glastonbury Ventures Limited z siedzibą w Limassol (GVL) oraz Fitness Investment sp. z o.o. w sprawie wstępnych warunków przeprowadzenia transformacji Calypso Fitness, polegającej na wydzieleniu części majątku Calypso Fitness do innych podmiotów, kontrolowanych przez Benefit Systems.

Grupa kapitałowa Benefit Systems jest dostawcą rozwiązań w obszarze pozapłacowych świadczeń pracowniczych w zakresie m.in. kart sportowych oraz kultury i rozrywki (Program Kinowy, MultiTeatr). Od kwietnia 2011 roku spółka jest notowana na parkiecie głównym GPW.

(ISBnews)