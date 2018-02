Radom: Regionalna Izba Obrachunkowa zakwestionowała zapisy uchwały budżetowej

Źródło: PAP

Regionalna Izba Obrachunkowa wezwała Radę Miejską w Radomiu do usunięcia niezgodności z prawem występujących w uchwale budżetowej na ten rok. Zdaniem RIO, w Radomiu doszło do naruszenia ustawy o finansach publicznych - poinformował we wtorek radomski magistrat.