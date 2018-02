Źródło: PAP

Główny negocjator do spraw Brexitu z ramienia Unii Europejskiej Michel Barnier ostrzegł we wtorek, że rozmowy na ten temat nie idą wystarczająco dobrze, aby zagwarantować, że obie strony na czas dojdą do porozumienia o rozwodzie i okresie przejściowym.