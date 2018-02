W drodze do siedziby komisji wyborczej prezydentowi towarzyszyły tysiące jego zwolenników.

Maduro już wcześniej zapowiadał, że zamierza ubiegać się o reelekcję. Na początku lutego jego kandydaturę wysunęła rządząca Zjednoczona Socjalistyczna Partia Wenezueli.

Wybory prezydenckie odbędą się w Wenezueli 22 kwietnia.

Nicolas Maduro sprawuje najwyższy urząd w państwie od śmierci prezydenta Hugo Chaveza w 2013 roku.

55-letniego Maduro, byłego kierowcę autobusu, który zastąpił na czele państwa Chaveza, autora lewicowej "rewolucji boliwariańskiej", zmarłego na raka po 14 latach rządów, popiera - według wiarygodnych sondaży - tylko jedna trzecia Wenezuelczyków, chociaż jego popularność w ostatnim czasie nieco wzrosła.

Wenezuela pogrążona jest od czterech lat w głębokim kryzysie gospodarczym i społecznym, zmaga się z recesją i trzycyfrową inflacją, niedoborami żywności i leków. Opozycja oskarża prezydenta Nicolasa Maduro o doprowadzenie kraju do ruiny gospodarczej i autorytarne zapędy.

Problemom gospodarczym towarzyszy głęboki kryzys polityczny - w wielotysięcznych, antyrządowych protestach, organizowanych niemal codziennie od kwietnia do lipca, zginęło co najmniej 120 osób. Domagano się m.in. przedterminowych wyborów, zgody na wpuszczenie do kraju pomocy humanitarnej, poszanowania parlamentu i uwolnienia więzionych działaczy politycznych. (PAP)

