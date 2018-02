BGK zaczyna nabory w dwóch programach mieszkaniowych na łączną kwotę 1,05 mld zł



Warszawa, 28.02.2018 (ISBnews) - Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) będzie prowadził nabory wniosków w dwóch programach służących poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym w terminie 1- 31 marca br. Do rozdysponowania jest 945 mln zł w programie Społecznego Budownictwa Czynszowego (SBC) oraz 105 mln zł w programie wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego, podał bank.

"Finansowanie mieszkalnictwa i poprawa jakości życia Polaków to jeden z filarów działalności BGK. Program Społecznego Budownictwa Czynszowego pomaga osobom o umiarkowanych dochodach, których nie stać na kupno lub wynajęcie mieszkania na rynku i jednocześnie osiągającym zbyt wysokie dochody, by zamieszkać w mieszkaniach komunalnych. W tym roku po raz pierwszy odbędą się dwa nabory wniosków – marcowy i wrześniowy. Nowością jest także rozszerzenie programu o możliwość finansowania spółdzielczych mieszkań lokatorskich" - powiedział wiceprezes Włodzimierz Kocon, cytowany w komunikacie.

O preferencyjne kredyty w programie SBC mogą ubiegać się towarzystwa budownictwa społecznego, spółki gminne oraz spółdzielnie mieszkaniowe, które po raz pierwszy będą mogły wnioskować o finansowanie mieszkań lokatorskich. Program ma na celu zapewnienie tańszego finansowania zwrotnego na realizowanie celów mieszkaniowych. Finansowanie udzielane jest na preferencyjnych warunkach, oprocentowanie kredytu stanowi jedynie stawka WIBOR, bez marży BGK. Kredytem można sfinansować budowę nowych, a także remonty i adaptacje istniejących budynków, również w ramach projektów rewitalizacyjnych.

W trzech dotychczasowych edycjach programu SBC bank podpisał 50 umów na łączną kwotę 227 mln zł, obejmujących budowę ponad 2,1 tys. mieszkań. 665 najemców w kilkunastu miastach w całej Polsce otrzymało już klucze, przypomniano.

Juro BGK rozpoczyna także nabór wniosków w rządowym programie finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego. W puli jest 105 mln zł na bezzwrotne dofinansowanie inwestycji, o które mogą ubiegać się gminy, związki międzygminne, spółki gminne, powiaty i organizacje pożytku publicznego. Dopłaty z programu mogą być przeznaczone na budowę lub remont mieszkań, tworzenie mieszkań chronionych, noclegowni i schronisk dla osób bezdomnych.

"Program przewiduje bezzwrotne dotacje sięgające, w zależności od rodzaju przedsięwzięcia, do 55% wartości inwestycji. Pozwala to na zmniejszenie wydatków z budżetu po stronie samorządów i efektywniejszą realizację obowiązków gminy związanych z zapewnieniem lokali mieszkalnych dla najuboższych i najbardziej potrzebujących" - wyjaśnił Kocon.

Od początku trwania tego programu, czyli od 2007 r., BGK przyznał bezzwrotne dotacje z Funduszu Dopłat w łącznej wysokości ponad 1 mld zł, które wsparły realizację ponad 1,4 tys. przedsięwzięć. Dzięki temu w całej Polsce powstało już ponad 16 tys. lokali socjalnych, komunalnych, mieszkań chronionych, miejsc w noclegowniach i domach dla bezdomnych a kolejne 7,1 tys. jest w trakcie realizacji, podał też BGK.

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując z innymi instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań banku jest również wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań.

(ISBnews)