AmRest ma umowę wspólników z LPQ Russia Ltd dot. rozwoju sieci typu 'bakery'



Warszawa, 28.02.2018 (ISBnews) - AmRest podpisał umowę wspólników z LPQ Russia Limited, poinformowała spółka. Przedmiotem umowy są zasady współpracy spółki i wspólnika celem rozwoju działalności restauracyjnej (sieć typu "bakery") na rynku rosyjskim w ramach nowo utworzonych struktur korporacyjnych.

"W efekcie AmRest stanie się udziałowcem większościowym, posiadającym 51% udziałów w nowo utworzonej spółce. Pozostałą część udziałów (49%) posiadać będzie wspólnik. Nowa spółka ma być właścicielem spółek zależnych, m.in. spółki operacyjnej w Rosji oraz spółki posiadającej znaki towarowe" - czytamy w komunikacie.

Obecnie wspólnik jest właścicielem znaków towarowych takich jak "Xleb Nasuschny", "Philippov", "Nash Khleb" i "Andreevsky Bulochnye", podano także.

"Podstawowym założeniem współpracy stron jest wniesienie przez wspólnika do struktury znaków towarowych oraz zainwestowanie przez AmRest w strukturę 6 mln euro celem rozwijania w Rosji działalności gastronomicznej" - czytamy dalej.

Intencją stron jest zakończenie transakcji do czerwca 2018 r., co nastąpi po spełnieniu się warunków wskazanych w umowie wspólników.

"Zarząd AmRest uważa, że partnerstwo ze wspólnikiem i obecność w sektorze 'bakery' istotnie zwiększy obecność spółki na rynku rosyjskim, poszerzy atrakcyjność oferty oraz umożliwi dotarcie do nowych klientów, co w efekcie przełoży się na wzmocnienie pozycji AmRest w segmencie restauracyjnym. W dłuższym terminie oczekuje się, że inwestycja pozytywnie wpłynie na budowanie wartości dla akcjonariuszy AmRest" - podsumowano.

AmRest Holdings SE jest największą niezależną firmą prowadzącą sieci restauracji w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka rozwija również działalność w m.in. Europie Zachodniej, Rosji oraz Chinach. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r.

(ISBnews)