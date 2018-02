Unified Factory złożył do KNF prospekt zw. z przeniesieniem na rynek główny GPW



Warszawa, 28.02.2018 (ISBnews) - Unified Factory złożył do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) prospekt emisyjny w związku z ubieganiem się o przeniesienie notowań akcji z NewConnect na rynek regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), podała spółka

Prospekt dotyczy dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu:

- 100 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B;

- 5 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C;

- 1 249 280 akcji zwykłych na okaziciela serii D;

- 1 333 333 akcji zwykłych na okaziciela serii E;

- oraz 522 631 akcji zwykłych na okaziciela serii F, podano w komunikacie.

"Złożenie prospektu Unified Factory S.A. do Komisji Nadzoru Finansowego jest spełnieniem zapowiedzi dotyczącej zamiaru przeniesienia akcji spółki notowanych na rynku NewConnect serie: C, D, E i F (a dodatkowo serii B) do notowań na rynku podstawowym GPW" – czytamy w komunikacie.

Zamiar ubiegania się o zmianę rynku notowań nie będzie połączony z emisją nowych akcji, podano także.

W sierpniu 2017 r. prezes Unified Factory informował ISBnews, że spółka chce zrealizować proces związany z emisją akcji serii F, a następnie celuje w przejście na GPW z NewConnect.

Unified Factory to producent i globalny dostawca technologii automatyzującej sprzedaż i obsługę klienta opartej na rozwiązaniach klasy Customer Service Automation i algorytmach pamięci asocjacyjnej. Od 2016 r. akcje spółki są notowane na rynku NewConnect.

(ISBnews)