Vistal przesunął finalizację sprzedaży Nabrzeża Węgierskiego do maks. 15 X br.



Warszawa, 28.02.2018 (ISBnews) - Vistal Stocznia Remontowa, spółka zależna Vistalu Gdynia w restrukturyzacji, podpisała z zarządem Morskiego Portu Gdynia (ZMPG) aneks do umowy przedwstępnej sprzedaży Nabrzeża Węgierskiego, który zakłada, że przyrzeczona umowa sprzedaży powinna zostać zawarta najpóźniej do 15 października 2018 r. (wobec 28 lutego wcześniej), podał Vistal.

Wcześniej strony umowy ustaliły cenę sprzedaży na kwotę 39,5 mln zł netto. W planie restrukturyzacji Vistalu, Nabrzeże Węgierskie zostało zaliczone do głównych aktywów przeznaczonych do sprzedaży w okresie sanacji.

Vistal Gdynia - spółka dominująca grupy Vistal - to producent konstrukcji stalowych, realizujący kontrakty dla klientów w kraju i na rynkach zagranicznych. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2014 r. W lutym 2018 r. Vistal Gdynia przesłał do sądu rejonowego Plan Restrukturyzacyjny sporządzony w toku postępowania sanacyjnego. Zakłada on m.in. przyjęcie strategii pn. "Budujemy mosty", w której Vistal chce skupić się na rynku skandynawskim oraz na konstrukcjach mostów kolejowych w Polsce.

(ISBnews)