Rada nadzorcza PCC Rokita podjęła uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie transakcji zakupu od IRPC Public Co. Ltd. kolejnych udziałów spółki IRPC Polyol Company Ltd., producenta systemów poliuretanowych i polioli, w której PCC Rokita posiada obecnie już 25% udziałów, za kwotę stanowiącą równowartość ok. 6,22 mln zł, podała spółka. "Na mocy uchwał rada nadzorcza spółki wyraziła zgodę na nabycie przez spółkę od IRPC Public Co. Ltd. w Bangkoku kolejnych 750 tys. udziałów spółki IRPC Polyol, co daje 25% łącznej liczby udziałów spółki IRPC Polyol, za kwotę około 57,7 mln THB, co stanowi równowartość około 6,22 mln zł wg kursu na dzień 27.02.2018 r., przy czym ostateczna cena nabycia udziałów zostanie ustalona na podstawie ostatniego sprawozdania finansowego spółki IRPC Polyol, zbadanego przez niezależnego audytora (odpowiednika polskiego biegłego rewidenta) i zatwierdzonego przez odpowiedni organ IRPC Polyol" - czytamy w komunikacie.

PCC Rokita zawarło umowę nabycia 750 tys. udziałów tajskiej spółki IRPC Polyol Company Ltd., co odpowiada 25% udziałów, za kwotę ok. 57,7 mln THB, stanowiącą równowartość ok. 6,22 mln zł, podała spółka. >>>>

Spółka zależna Unibep, Kosmonautów sp. z o.o., kupi prawa do dwóch nieruchomości położonych w dzielnicy Bielany w Warszawie od Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego za łączną cenę 15 mln zł netto, poinformowała spółka. "Przedmiotem umowy jest nabycie przez kupującego praw do dwóch sąsiadujących nieruchomości o łącznej powierzchni ok. 0,5 ha położonych przy ulicy Sokratesa w Warszawie, tj. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (nieruchomość 1) oraz prawa własności nieruchomości (nieruchomość 2) wraz z prawem własności budynku znajdującego się na w/w nieruchomościach, za łączną cenę 15 mln zł netto" - czytamy w komunikacie.

Play odnotował 142,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2017 r. wobec 149,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Play planuje utrzymać poziom dywidendy, wypłaconej w 2018 roku, w kolejnym roku, wynika z prezentacji spółki. >>>>

Play Communications planuje nakłady inwestycyjne w kwocie poniżej 800 mln zł w 2018 roku, podała spółka. Celem jest także utrzymanie skorygowanej marży EBITDA na mniej więcej stabilnym poziomie. >>>>

T-Mobile Polska celuje w wypracowanie stabilnego poziomu przychodów i EBITDA w ujęciu r/r oraz wzrost liczby klientów w 2018 r., poinformował prezes T-Mobile Polska Andreas Maierhofer. >>>>

T-Mobile Polska zapowiada, że nasz kraj będzie w pierwszej fali rozwoju piątej generacji (5G) w ramach grupy Deutsche Telekom, poinformował prezes polskiego operatora Andreas Maierhofer. „W ramach grupy Deutsche Telekom, Polska będzie w pierwszej fali rozwoju sieci 5G. Mówić o pierwszych testach już w tym roku jest zbyt odważnie, ale w ciągu roku od teraz możemy mówić o pierwszych inicjatywach tym bardziej, że na początek nie potrzebujemy wiele, gdyż nie będziemy w tej fazie adresować 5G do szerokiego rynku konsumenckiego" - powiedział Maierhofer dziennikarzom podczas Mobile World Congress w Barcelonie. Jak wskazał, operator ma projekty z miastami - z zakresu smart city, czy Internetu Rzeczy. W ocenie szefa operatora, do wykonania jest równolegle praca, aby przekonać administrację państwową do aktywnego wspierania roll-out sieci 5G.

T-Mobile Polska celuje we wprowadzenie pełnej oferty konwergentnej na przełomie 2018/2019 roku, wynika z wypowiedzi prezesa operatora Adreasa Maierhofera. „Negocjujemy intensywnie z Orange Polska. Plan jest taki, żeby wkrótce sfinalizować te rozmowy, co pozwoli na wprowadzenie oferty konwergentnej na rynek na przełomie roku 2018/19 i stać się poważnym graczem w tym nowym segmencie"- powiedział Maierhofer dziennikarzom podczas Mobile World Congress w Barcelonie.

T-Mobile Polska chce zacieśniać współpracę z T-Systems w kwestii rozwoju usług ICT, poinformował prezes operatora Andreas Maierhofer. „T-Systems musi jeszcze bliżej pracować z T-Mobile w zakresie rozwiązań ICT i wspólnego oferowania rozwiązań mobilnych i stacjonarnych"-powiedział Maierhofer dziennikarzom podczas Mobile World Congress w Barcelonie. Wskazał usługi chmury obliczeniowej jako jedne z kluczowych elementów oferty konwergentnej dla segmentu biznesowego.

Stelmet odnotował 0,04 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. r.obr. 2017/2018 (okres od 1 października do 31 grudnia 2017) wobec 15,05 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Akcjonariusze Stelmetu zdecydują o niewypłacaniu dywidendy za rok obrotowy 2016/2017, wynika z projektów uchwał walnego zgromadzenia zwołanego na 27 marca. >>>>

- Przemysław Bieńkowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji wiceprezesa Stelmetu z dniem 31 marca 2018 roku, wskazując jako przyczyny rezygnacji powody osobiste, poinformowała spółka. >>>>

Eurocash odnotował 8,75 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2017 r. wobec 66,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Zaktualizowana strategia Eurocashu do 2023 r. zakłada stworzenie największej w Polsce sieci supermarketów, w oparciu o sklepy własne oraz franczyzowe, podała spółka. Sieć będzie liczyć ok. 2,4 tys. sklepów, w tym ok. 900 nowych, otwartych na przestrzeni najbliższych 5 lat. >>>>

AmRest podpisał umowę wspólników z LPQ Russia Limited, poinformowała spółka. Przedmiotem umowy są zasady współpracy spółki i wspólnika celem rozwoju działalności restauracyjnej (sieć typu "bakery") na rynku rosyjskim w ramach nowo utworzonych struktur korporacyjnych. >>>>

Unified Factory złożył do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) prospekt emisyjny w związku z ubieganiem się o przeniesienie notowań akcji z NewConnect na rynek regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), podała spółka >>>>

Kernel Holding odnotował 67 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. roku finansowego 2017/2018, tj. od. 1 lipca do 31 grudnia 2017 r., wobec 95,36 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Zarząd Griffin Premium RE.. zaproponuje akcjonariuszom podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie oferty prywatnej w wysokości 400 mln euro (z opcją dodatkowego przydziału na żądanie znaczącego inwestora), poinformowała spółka. Ponadto zarząd zatwierdził przedstawienie walnemu zgromadzeniu projektu uchwały w sprawie wprowadzenia nowej polityki dywidendy, która zakłada wypłatę na rzecz akcjonariuszy co pół roku nie mniej niż 90% wolnych operacyjnych przepływów pieniężnych (FFO), a także zmiany nazwy firmy na "Globalworth Poland Real Estate N.V.", podała spółka. >>>>

Vistal Stocznia Remontowa, spółka zależna Vistalu Gdynia w restrukturyzacji, podpisała z zarządem Morskiego Portu Gdynia (ZMPG) aneks do umowy przedwstępnej sprzedaży Nabrzeża Węgierskiego, który zakłada, że przyrzeczona umowa sprzedaży powinna zostać zawarta najpóźniej do 15 października 2018 r. (wobec 28 lutego wcześniej), podał Vistal. >>>>

Rada nadzorcza 4fun Media powołała Rossa Newensa do zarządu spółki i powierzyła mu funkcję prezesa, poinformowała spółka. >>>>

Jeśli zrealizuje się scenariusz, w którym PKN Orlen i Grupa Lotos otrzymają zgodę na połączenie, na polskim rynku pojawi się podmiot, który ma szansę stać się prawdziwym globalnym graczem. Integracja koncernów przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego Polski, przyniesie także oszczędności nawet kilkuset milionów złotych rocznie, uważa partner w kancelarii Pietrzyk Dubicki i Wspólnicy, odpowiedzialny za praktykę infrastruktury i energetyki, Sebastian Pietrzyk. >>>>

Paliwowy gigant będzie kontrolował całość przerobu ropy naftowej w Polsce. >>>>

Libet uruchomił kolejną edycję programu szkoleniowego, dedykowanego wykonawcom i architektom krajobrazu i liczy, że dzięki szkoleniom firmie uda się zniwelować odpływ specjalistów z rodzimego rynku, poinformował prezes Thomas Lehmann. >>>>

Sescom, który chce zadebiutować na GPW w 2018 r., miał 96,2 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży i 5,2 mln zł zysku netto w r.obr. 2016/2017. Tym samym dynamika wzrostu przychodów wyniosła 37%, a zysków powyżej 18% r/r. Wartość zysku operacyjnego Sescom wyniosła w tym czasie 7,1 mln zł, o 1,7 mln zł więcej niż w roku poprzednim, podała spółka. Zapowiedziała też, że w roku obrotowym 2017/18 Sescom chce osiągnąć przychody powyżej 100 mln zł. >>>>

Huckleberry Games przygotowuje się do wydania rozszerzonej wersji swojej flagowej produkcji - gry "Edengrad" oraz wprowadzenia do niej nowatorskiej waluty opartej na technologii blockchain, poinformowała spółka. >>>>