TVP Info podało, że w tle sprawy reprywatyzacji Mokotowskiej 8 pojawia się wątek gangsterski; nieruchomość miała nabyć od rzekomych spadkobierców, za ułamek wartości, fundacja, którą kierowała żona gangstera, skazanego za wyłudzanie kamienic w Krakowie. Jak podaje TVP Info, z kamienicy wyrzucono lokatorów i stworzono luksusowe apartamenty, które kupowali m.in. ludzie mediów.

Kaleta powiedział PAP, że komisja weryfikacyjna prowadzi postępowanie sprawdzające ws. Mokotowskiej 8. "Analizujemy akta postępowania reprywatyzacyjnego i w pierwszej kolejności skupiamy się na kwestii samej reprywatyzacji" - podkreślił.

Dodał, że w dotychczasowej dyskusji o reprywatyzacji "tematem tabu" było to, co się działo z mieszkaniami, z których wyrzucono lokatorów. "Wiemy, że kamienice były odnawiane i ktoś nowy musiał wprowadzać się do tych lokali. Z materiału TVP wynika, że tam, gdzie brutalnie wyrzucono mieszkańców z Mokotowskiej 8, wprowadziły się osoby wpływowe w świecie mediów w Polsce" - powiedział Kaleta.

Podkreślił, że oczywiście nie jest niczym złym nabywanie nieruchomości, ale warto zadać pytanie o odpowiedzialność mediów za alarmowanie o problemie reprywatyzacji.

Podkreślił, że komisja na pewno zbada transakcje związane z roszczeniami ws. Mokotowskiej 8 oraz los lokatorów tej kamienicy. Podkreślił, że komisję interesuje sam proces reprywatyzacji, a nie to, kto finalnie nabył mieszkania, ponieważ zawsze jest domniemanie, że odbyło się to w dobrej wierze.

Pytany, co komisja już ustaliła w toku postępowania sprawdzającego ws. Mokotowskiej 8, powiedział, że "są wątpliwości dotyczące transakcji roszczeniami".

"Obecnie komisja pozyskuje wszelkie możliwe dokumenty z tej reprywatyzacji. Kiedy uda się dokonać analizy tych akt, będzie możliwa ocena, czy komisja będzie w tej sprawie wszczynała właściwe postępowanie rozpoznawcze" - zastrzegł Kaleta.

Na decyzję, czy komisja przeprowadzi rozprawę ws. Mokotowskiej 8, trzeba będzie poczekać do zakończenia analizy akt. Ale - jak zastrzegł Kaleta - sprawa tej kamienicy zasługuje na to, żeby ją dogłębnie wyjaśnić.

TVP Info w swoim materiale poruszyła sprawę nieruchomości przy ul. Szucha 16.

"Lokale w tej kamienicy również pojawiały się w postępowaniach prowadzonych przez komisję. Natomiast tak samo, jak w przypadku Mokotowskiej 8, jest przedwcześnie, by mówić o konkretnych lokalach, sposobie ich nabycia i możliwej reprywatyzacji tych lokali" - powiedział Kaleta.

Z materiału TVP wynika, że część mieszkań przy Szucha 16 została sprywatyzowane w latach 70. lub 80. na rzecz prominentnych generałów z czasów PRL. Później te mieszkania mieli nabyć m.in. przedstawiciele mediów. (PAP)

autor: Karol Kostrzewa