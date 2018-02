Jak poinformował w środę rzecznik MPK Marek Gancarczyk, testy pojazdów, na których dachach zamontowano systemy technologii fotowoltaicznej przetwarzające promieniowanie słoneczne bezpośrednio na energię elektryczną, krakowski przewoźnik prowadzi od 2015 r. Do tej pory kursowały dwa takie autobusy.

System służy do wspomagania zasilania instalacji pokładowej autobusu (24 V), która dostarcza energię m.in. do automatów biletowych, kasowników, tablic elektronicznych oraz oświetlenia. Do zasilania instalacji służą elastyczne moduły fotowoltaiczne, w których zastosowano technologię produkcji bez użycia szkła. Daje to im odpowiednią elastyczność pozwalającą na zamontowanie na dachu pojazdu. Panele są w pełni odporne na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Instalacja działa automatycznie załączając się w chwili wystąpienia zapotrzebowania na energię w pojeździe i wyłączając w momencie pełnego naładowania akumulatorów. Pozwala to w znacznym stopniu pokryć zapotrzebowanie autobusu na energię elektryczną, co przekłada się na mniejsze zużycie paliwa.

Według Gancarczyka, korzystanie z energii słonecznej w autobusach to kolejne działanie MPK SA w Krakowie, które wynika z troski o środowisko i czyste powietrze.

Zgodnie z planami, jeszcze w tym roku po dostawach prawie 160 nowych pojazdów, w Krakowie wykorzystywane będą wyłącznie pojazdy ekologiczne, spełniające co najmniej europejską normę emisji spalin Euro 5 oraz bezemisyjne.

