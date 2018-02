PGE Ventures może w czerwcu zacząć drugi program scoutingowy wart ok. 30 mln zł



Warszawa, 28.02.2018 (ISBnews) - PGE Ventures - spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - może w czerwcu uruchomić drugi program scoutingowy dla startupów, o wartości ok. 30 mln zł, w którym rozszerzy działania na obszar Europy Środkowo-Wschodniej, poinformował prezes Piotr Czak.

"Chcemy przeprowadzić drugą edycję naszego programu scoutingowego. Przeanalizujemy kolejne 150 startupów, tylko tym razem poszerzyć na kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Jednak ważny jest dla nas polski pierwiastek, jak np. przeniesienie siedziby spółki do Polski lub rozwijanie w Polsce technologii" - powiedział Czak podczas konferencji prasowej.

"Na początku chcemy te startupy, w które już zainwestowaliśmy, umieścić w grupie. I wtedy ruszymy z następnym programem. Powiedziałbym, że to będzie pewnie czerwiec" - powiedział prezes dziennikarzom.

Spółka zakłada inwestowanie do 5 mln zł w jeden startup, przy założeniu objęcia 20-25% udziałów. Proces od zgłoszenia do podpisania umowy trwa przeważnie trzy miesiące.

Do końca roku PGE Ventures planuje przeprowadzić od 8-10 inwestycji.

"Na drugi program scoutingowy przeznaczymy ok. 30 mln zł" - powiedział Czak.

Finansowanie będzie pochodziło ze środków własnych oraz programów PFR Starter FIZ, BRIdge Alfa i BRIdge VC. Do tych programów PGE Ventures złożyło wnioski o utworzenie funduszy zewnętrznych.

Prezes wskazał też, że Polska może być atrakcyjnym miejscem dla młodych firm z innych krajów w regionie ze względu na wysoką podaż środków finansowych na badania i rozwój.

"Patrzymy z dużym potencjałem na Bałkany i Ukrainę" - dodał Czak, zapytany o kierunki geograficzne możliwe do realizacji w ramach drugiego programu.

PGE Ventures chce budować polski ekosystem start-upów, działając również jako inwestor środków własnych w ramach.

Grupa PGE na obszar badań, rozwoju i innowacji przeznaczy łącznie ok. 400 mln zł do 2020 roku, z czego połowa to środki własne, a połowa to środki pozyskane w ramach finansowania zewnętrznego. Kwota 50 mln rocznie, którą grupa zamierza zainwestować ze środków własnych, zostanie przeznaczona na rozwój nowych technologii, produktów i linii biznesowych.

Udział Grupy PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi ok. 40%, natomiast w rynku dystrybucji energii elektrycznej ok. 26%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

