"Rok 2017 był dla Grupy Enea okresem dalszego rozwoju innowacyjnego koncernu surowcowo-energetycznego. Grupa znacząco powiększyła moce wytwórcze przejmując Elektrownię Połaniec, a także uruchamiając najnowocześniejszy w Polsce blok energetyczny o mocy 1.075 MW w Elektrowni Kozienice. Enea, w ujęciu rok do roku, poprawiła zdecydowaną większość wyników finansowych i operacyjnych" - podkreśliła spółka w komunikacie.

Jak poinformowano, według szacunkowych danych, w całym 2017 roku EBITDA (zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją) Grupy Enea zwiększyła się o ponad 15 proc. rok do roku do 2 mld 684 mln zł. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wzrósł o 36,5 proc. do 1 mld 70 mln zł.

Spółka dodała, że w ub.r. wytworzyła 21 TWh energii elektrycznej, czyli o 54 proc. więcej niż w 2016 roku. Sprzedaż usług dystrybucji odbiorcom końcowym zwiększyła się do 19,3 TWh z 18,7 TWh w 2016 roku. W ub. r. produkcja węgla w Grupie wyniosła 9,1 mln ton.

"Miniony rok był niezwykle ważny dla Grupy Enea i pełen wyzwań, w tym w obszarze dystrybucji, który zmierzył się ze skutkami nawałnic. Powiększyliśmy Grupę o nowe, bardzo wartościowe aktywa w obszarze wytwarzania. Oddaliśmy do eksploatacji największy i najnowocześniejszy blok energetyczny w kraju w Elektrowni Kozienice oraz przejęliśmy Elektrownię Połaniec, dzięki czemu z zainstalowaną mocą ponad 6,2 GW umocniliśmy się na pozycji wicelidera w obszarze wytwarzania energii elektrycznej w Polsce. Te strategiczne działania przełożyły się już częściowo na wyniki finansowe i operacyjne Grupy, ale w przypadku bloku nr 11 w Elektrowni Kozienice będą dużo lepiej widoczne w wynikach kolejnych kwartałów i lat" - ocenił, cytowany w komunikacie, wiceprezes Enei ds. finansowych Piotr Olejniczak.

Ostateczne wyniki finansowe za 2017 roku mają zostać opublikowane 23 marca br. (PAP)

autor: Michał Boroń

edytor: Sonia Sobczyk