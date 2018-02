Źródło: PAP

Zarabiam niecałe 8 tys. zł netto, to godziwe dochody, choć są one kilkukrotnie niższe od tego, co zarabia się np. w adwokaturze - podkreślił wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha. Jak dodał, wyzwaniem jest, by zarobki "sporej części Polaków" nie wynosiły 2 tys. zł.