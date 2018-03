Biedronka planuje powiększyć sieć o 70-80 sklepów netto w tym roku



Warszawa, 01.03.2018 (ISBnews) - Biedronka planuje powiększyć sieć o 70-80 sklepów netto w 2018 roku, podał właściciel sieci Jeronimo Martins. Grupa planuje capex na poziomie 700-750 mln euro, a jego część chce przeznaczyć m.in. na szeroko zakrojoną modernizację sklepów sieci Biedronka.

"W 2018 r. wzrost pozostanie strategicznym priorytetem na wszystkich naszych rynkach, W Polsce oczekuje się utrzymania optymizmu konsumentów. Biedronka będzie w dalszym ciągu korzystać z szans związanych ze zwiększaniem sprzedaży. Spółka jest świadoma wyzwań i przygotowała się do zmian na rynku wynikających z wejścia w życie zakazu handlu w niedziele. Będzie też nadal inwestować w swoją działalność - w tym doda 70-80 (netto) sklepów do sieci i będzie udoskonalać warunki zakupowe, aby pozostać preferowanym wyborem dla polskiego konsumenta" - czytamy w komunikacie.

"Program inwestycyjny grupy powinien pozostać na poziomach z 2017 r. i osiągnąć 700-750 mln euro, obejmie projekty rozwoju wszystkich marek oraz szeroko zakrojone plany modernizacji sklepów sieci Biedronka i Pingo Doce" - napisano dalej. Capex grupy wyniósł w ub.r. 724 mln euro.

Plan inwestycyjny dla Biedronki opiewał w ub.r. na 354 mln euro (tj. 49% wydatków inwestycyjnych całej grupy) i obejmował 121 otwarć sklepów, 226 modernizacji oraz nowe centrum dystrybucyjne zainaugurowane w październiku. W 2016 r. capex Biedronki wyniósł 233 mln euro i stanowił 48% wydatków inwestycyjnych całej grupy, podano także w materiale.

Na koniec 2017 roku sieć Biedronka liczyła 2 823 sklepów, tj. o 101 więcej niż rok wcześniej. Powierzchnia sklepów wzrosła do 1,86 mln m2 z 1,77 mln m2 na koniec 2016 r.

(ISBnews)