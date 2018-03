"Parlament zagłosował za podziękowaniem zaprzyjaźnionym krajom za ich pomoc w pokonaniu Państwa Islamskiego, a jednocześnie za zleceniem rządowi określenia terminu wycofania obcych wojsk" - powiedział Huszam al-Suhail.

"Do rządu należy decyzja, jak długo będziemy ich (obce wojska) tutaj potrzebować - rok, dwa lata" - dodał.

Koalicja do walki z IS w Iraku i Syrii została utworzona w 2014 roku. W Iraku stacjonują tysiące żołnierzy tej koalicji pod wodzą USA. Zapewniła ona kluczowe wsparcie z powietrza irackim siłom bezpieczeństwa. W grudniu władze w Bagdadzie ogłosiły, że IS zostało pokonane.

