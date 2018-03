Fortuna: W ramach wezwania sprzedano 68 504 akcji



Warszawa, 01.03.2018 (ISBnews) - Przedmiotem transakcji giełdowych zawartych w ramach wezwania było 68 504 akcji spółki Fortuna Entertainment Group N.V., podał Erste Securities Polska.

Na początku stycznia br. Fortbet Holdings Limited z grupy Penta Investments Limited ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Fortuna Entertainment Group N.V. w związku z planowanym nabyciem akcji w spółce uprawniających wzywającego do 100% łącznej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Fortuny. Fortbet chciał skupić 354 785 akcji (0,68% kapitału) Fortuny od inwestorów z GPW po cenie 29,8 zł za sztukę oraz 19,82% w ramach dobrowolnego wykupu w Czechach.

W połowie lutego akcjonariusze Fortuna Entertainment Group zdecydowali na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu o wycofaniu akcji spółki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i Praskiej Giełdy Papierów Wartościowych.

Fortuna Entertainment Group to największy operator zakładów wzajemnych w Europie Środkowej. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)