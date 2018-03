Guttman, wśród przejawów tej ofensywy, obok wizyty Magierowskiego, wymienił wtorkowe odwiedziny prezydenta Andrzeja Dudy w siedzibie Centrum Społeczności Żydowskiej w Krakowie oraz rozpoczynające się w czwartek w Jerozolimie spotkanie polskiego zespołu ds. dialogu prawno-historycznego z jego izraelskim odpowiednikiem.

Wizyta Magierowskiego w USA była "zorganizowaną w ostatniej chwili kampanią kontroli zniszczeń" spowodowanych wprowadzeniem w życie nowelizacji ustawy o IPN - ocenia dziennikarz na portalu "The Forward", jednego z nielicznych czasopism wydawanych na świecie zarówno po angielsku, jak i w jidysz. Jego zdaniem wiceszef MSZ starał się przekonać przedstawicieli rządu amerykańskiego i organizacji żydowskich, że oburzenie po wprowadzeniu nowelizacji ustawy o IPN, jest "niczym więcej niż nieporozumieniem".

"Uważam, że popełniliśmy błąd w informowaniu o naszych intencjach. Powinniśmy lepiej przygotować grunt" - cytuje portal słowa Magierowskiego ze środowego spotkania z dziennikarzami w ambasadzie RP w Waszyngtonie. Przywołuje słowa wiceszefa MSZ, że władze w Warszawie były "zaskoczone reakcją na przyjęcie przez polski parlament tej ustawy".

Jak wskazuje Guttman, były korespondent dzienników "Harec" i "The Jerusalem Post" w USA, Magierowski przybył do Waszyngtonu z dwoma przesłaniami. Pierwsze stanowi, że nowe prawo "nie będzie ograniczało swobody wypowiedzi" czy też dyskusji o polskich obywatelach, którzy współpracowali z nazistami. Drugim przesłaniem jest wyjaśnienie, że prawo to "jest nadal przeglądane i może zostać zmienione, by rozważyć wątpliwości związane z jego niejasnością i wpływem na wolność wypowiedzi".

Guttman ocenia, że "wskazówki, iż prawo prawdopodobnie zostanie zmienione przed jego stosowaniem", były w Waszyngtonie "przyjęte najlepiej". Jak czytamy w "The Forward", wiceszef MSZ zapytany, co się stanie po wprowadzeniu tej ustawy w życie w czwartek, odparł, że "nic".

"Za wcześnie na oceny skuteczności" dyplomatycznej ofensywy prowadzonej przez polskie władze - wskazuje dziennikarz "The Forward". Jego zdaniem wszystko wskazuje jednak, że ani Stany Zjednoczone, ani Izrael, ani najważniejsze organizacje żydowskie nie chcą, aby nowelizacja była "punktem zwrotnym" w relacjach z Polską. Dowodem na to jest szybki koniec kampanii Fundacji Rodziny Rudermanów, która domagała się zerwania przez Stany Zjednoczone stosunków dyplomatycznych z Polską" - zaznacza Guttman.

Spotkanie ze stroną polską nie uspokoiło Nity Lowey, kongresmenki Partii Demokratycznej pochodzenia żydowskiego - czytamy w "The Forward". W oświadczeniu dla miesięcznika wyraziła ona zaniepokojenie wzrostem liczby incydentów antysemickich w Polsce.

