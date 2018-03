Bloober Team: Premiera 'Layers of Fear: Legacy' na Nintendo Switch w Azji 29 III



Warszawa, 01.03.2018 (ISBnews) - Premiera gry Bloober Team "Layers of Fear: Legacy" na rynku azjatyckim w wersji na platformie Nintendo Switch nastąpi 29 marca br., podała spółka.

"Bloober Team [...]powziął wiadomość od wydawcy: Circle Entertainment Limited z siedzibą w Chinach, o zakończeniu procesu certyfikacji gry emitenta pt. 'Layers of Fear: Legacy' na platformie Nintendo Switch na terytorium Azji. Premiera gry na rynku azjatyckim w wersji na platformie Nintendo Switch nastąpi w dniu 29 marca 2018 r." - czytamy w komunikacie.

Bloober Team to niezależny producent gier wideo, założony w 2008 r. Spółka jest notowana na NewConnect od czerwca 2011 r.

(ISBnews)