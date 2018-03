Ailleron oczekuje rosnącej dynamiki wzrostu, zakłada intensywne inwestycje



Warszawa, 01.03.2018 (ISBnews) - Ailleron oczekuje rosnącej dynamiki wzrostu i dalszej ekspansji zagranicznej portfolio swoich produktów cyfrowych dla sektora finansowego i hotelowego. Planuje ponadto intensywne inwestycje w sprzedaż i produkty w bieżącym roku, poinformował prezes Rafał Styczeń.

"Jesteśmy przekonani, że wszystko co pokazujemy dotychczas to wciąż skromny początek. W każdym obszarze naszej działalności jest dobrze. Efekty pozyskiwanych kontraktów będą się dopiero w pełni uwidaczniać. Banki muszą inwestować, a my dostarczamy im produkty pozwalające na konkurencję na zmieniającym się pod wpływem fintech rynku usług finansowych. Plany są fajne, a pipeline jest duży. Na tej bazie powinno być dobrze. W tym roku postawiliśmy na bardzo intensywne inwestycje. Jesteśmy w stanie realizować inwestycje we własnym zakresie" - powiedział Styczeń podczas konferencji prasowej.

Wśród inwestycji wymienił wydatki na zwiększenie sił sprzedażowych w kraju, otwarcie biur w Singapurze i USA, czy działania w kierunku pozyskania pierwszych kontraktów w Meksyku. W sferze produktowej prezes wskazał na "silną inwestycję" w produkt Livebank, "aby ten rok był dobry, a następny super super dobry".

"Potrzebujemy co najmniej 200 osób w tym roku (wobec 143 nowych pracowników rok wcześniej). Jesteśmy konkurencyjni na rynku dla pracowników i gotowi otwierać kolejne małe miasta w Polsce. Poważnie zastanawiamy się też nad zagranicznymi oddziałami deweloperskimi" - wskazał szef Aillerona.

Produkt Livebank określił jako "killer app", który osiągnął zasięg 150 mln klientów w 32 oddziałach banków w 21 krajach. W tym wdrożenie w Citibank ma miejsce w 10 krajach. Styczeń wskazał, że spółka ma 50 dalszych otwartych negocjacji na świecie.

W kwestii produktu Robowealth, Ailleron spodziewa się "bardzo silnego follow up" po produkcie Livebank. Kolejnym produktem jest Bank in a Box, który ma umożliwiać szybkie postawienie platformy finansowej. Pierwsze wdrożenie ma się odbyć w Chinach

"Realizujemy przy tych produktach strategię revshare (udziału w przychodach z wdrożonych u klientów produktów). Banki dorastają do takiej współpracy" - zaznaczył Styczeń.

Produkty dla hotelarstwa spółki prezes Aillerona określił jako "bardzo przyszłościowe". "Wydaje się, że dobrze się spozycjonowaliśmy ofertę w tym segmencie i zmierzamy do pełnej oferty w ramach systemu obsługi gościa. Hotele tego oczekują, a wdrożenia, jak w Atlantis w Dubaju pokazują potencjał tego produktu" - dodał Styczeń.

Przypomniał ponadto przejęcie hoteliga - zintegrowanego systemu IT dla hoteli. Oczekuje tu realizacji trzyletniego celu 2 tys. klientów z 200 obecnie w modelu SaaS.

Segment outsourcingu prezes Aillerona wskazał jako generujący gotówkę, która pozwala finansować rozwój w innych obszarach. Z kolei obszar działalności telekomunikacyjnej uznał za potencjalne obiecujące miejsce wdrożeń dostosowanej do potrzeb branży wersji Livebank.

Ailleron (połączone firmy: Wind Mobile i Software Mind) specjalizuje się w budowaniu produktów i innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Produkty skierowane są zarówno do szeroko pojętego sektora finansowego, jak i telekomunikacyjnego oraz hotelarskiego. Flagowe rozwiązania firmy to m.in. LiveBank, iLumio czy Ringback Tones.

(ISBnews)