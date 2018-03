"Mamy do czynienia z ponadgabarytowym ładunkiem, o dużym ciężarze, wymagającym zarówno pod względem logistycznym, jak i ze względów bezpieczeństwa. Transport obejmie dwanaście prefabrykowanych elementów, każdy o wadze ton około 115 ton" – poinformowała PAP Marta Kaczorowska z Mostostalu Warszawa. Dodała, że według założeń, prefabrykaty będą przewożone co ok. 6 dni – statek po dopłynięciu do Danii wróci odebrać kolejną partię dwunastu wyprodukowanych segmentów.

Mostostal Warszawa produkuje elementy mostu dla Duńskiej Dyrekcji Dróg na terenie Stoczni Szczecińskiej-Szczecińskiego Parku Przemysłowego. Kontrakt podpisano w czerwcu ub. r.

Most zostanie zbudowany w rejonie fiordu w Roskilde. Inwestycja (tzw. projekt Roskilde Fjord Link) zakłada budowę dwupasmowej drogi o długości 9,5 km, w tym płatnej przeprawy mostowej o długości 1,4 km.

Konstrukcję nośną mostu o długości 1360 m i szerokości 19,7 m utworzą 492 prefabrykowane żelbetowe segmenty o łącznej wadze 50 tys. ton. Pojedynczy segment ma długość trzech metrów, szerokość 20 m i wysokość 4 m. Powstaną też krótsze segmenty podporowe.

Jak poinformowała Marta Kaczorowska, statek do załadunku elementów mostu zacumował przy nabrzeżu Wulkan w niedzielę. "Od poniedziałku trwały prace przygotowawcze polegające na uzbrojeniu statku w elementy mocujące, celem zapewnienia bezpiecznego transportu" – dodała.

Gotowe segmenty są transportowane m. in. za pomocą specjalistycznych sprzętów, tzw. Straddle Carriera – suwnicy samobieżnej na placu prefabrykacji, następnie przewożone pomiędzy placem prefabrykacji a placami składowymi przy pochylni Wulkan, a później za pomocą suwnicy bramowej o udźwigu 450 ton ładowane są na statek. Ładunek wypłynie do Danii prawdopodobnie w czwartek.

Wszystkie prefabrykowane żelbetowe segmenty produkowane są na terenie Szczecińskiego Parku Przemysłowego.

"Stworzyliśmy Mostostalowi optymalne warunki technologiczne i handlowe do realizacji tego przedsięwzięcia" - powiedział prezes Stoczni Szczecińskiej Andrzej Strzeboński.

Według planów, ostatnie elementy mostu mają dotrzeć do Danii w listopadzie br. Wartość kontraktu to 50 mln zł.

Pod koniec grudnia walne zgromadzenie akcjonariuszy Szczecińskiego Parku Przemysłowego podjęło decyzję o zmianie nazwy spółki na "Stocznia Szczecińska".

Szczeciński Park Przemysłowy powołany został do zarządzania aktywami po zlikwidowanej Stoczni Szczecińskiej Nowa. Park zarządzał 45 ha z najważniejszą infrastrukturą stoczniową: halami produkcyjnymi, pochylniami, nabrzeżem i suwnicami.

Produkcję w Stoczni Szczecińskiej Nowa wstrzymano w styczniu 2009 r., ponieważ Komisja Europejska uznała, że udzielona wcześniej stoczniom w Gdyni i Szczecinie przez polski rząd pomoc publiczna była niezgodna z unijnym prawem. Majątek stoczni sprzedano, a pracowników zwolniono.(PAP)

autor: Elżbieta Bielecka

edytor: Bożena Dymkowska