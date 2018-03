Erbud: Akwizycje firm takich jak IVT pozostają dobrym kierunkiem na przyszłość



Dusseldorf, 02.03.2018 (ISBnews) - Akwizycje firm o profilu inżynieryjno-serwisowym są i nadal będą dobrym kierunkiem w rozwoju grupy Erbud, poinformował prezes Dariusz Grzeszczak po ogłoszeniu szczegółów przejęcia niemieckiej IVT Weiner + Reimann GmbH. Kolejnych przejęć nie należy się jednak spodziewać w krótkiej perspektywie.

"Chcemy przejmować firmy działające w segmencie industry, zarówno w Polsce, jak i za granicą. To [przejęcie IVT] jest pierwszą decyzją o przeznaczeniu środków, które pozyskaliśmy ze sprzedaży Budleksu i z zysków. Generalnie chcemy przejmować firmy, tak jak było do tej pory, posiłkując się dodatkowo kredytem" – powiedział Grzeszczak na spotkaniu prasowym.

Wyjaśnił, że na cenę 8,5 mln euro w ostatniej transakcji złożyło się 5 mln euro środków własnych i 3,5 mln euro kredytu.

"Trzeba jednak mierzyć siły na zamiary. Mamy przejęcie IVT, mamy dużo pracy z tymi firmami, które już przejęliśmy w Polsce. Teraz musimy znaleźć elementy synergii; chcielibyśmy podnieść przede wszystkim rentowność tego, co już posiadamy. Przejmowanie następnych firm w takim tempie nie jest 'zdrowe'. Na dziś nie prowadzimy konkretnych rozmów" – kontynuował Grzeszczak.

Prezes pytany, jak dokonana akwizycja wpływa na wypłatę ewentualnej dywidendy za 2017 r. powiedział jedynie: "Jeszcze nie wiemy, czy będziemy jako zarząd rekomendować dywidendę do rady nadzorczej".

IVT Weiner + Reimann GmbH z siedzibą w Oberhausen działa od 1982 roku. Zatrudnia 241 osób. Zajmuje się głównie obsługą inżynieryjną i serwisową obiektów przemysłowych (np. rurociągów, pomp, silosów, wież chłodniczych), montażem, konserwacją i naprawą sieci energetycznych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych oraz sanitarnych.

Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2016 r. miała 1,79 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Tomasz Chaberko

(ISBnews)