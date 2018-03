W wyniku rocznej rewizji indeksów przeprowadzonej przez GPW akcje CD Projektu wejdą do WIG20, indeksu skupiającego największe i najbardziej płynne spółki notowane na warszawskim parkiecie.



"Awans do WIG20 to ważny moment w giełdowej historii CD Projektu. To symboliczne potwierdzenie słuszności naszej filozofii biznesowej, która zakłada koncentrację na jakości, niechodzenie na kompromisy i stałe podnoszenie sobie poprzeczki. W rezultacie przez osiem lat naszej obecności na GPW, od maja 2010 r., kapitalizacja spółki wzrosła 100-krotnie" – powiedział Piotr Nielubowicz, cytowany w komunikacie.



"Dołączenie do indeksu blue-chipów niesie ze sobą duży prestiż, rozpoznawalność i z pewnością przełoży się na jeszcze większe zainteresowanie spółką ze strony inwestorów i analityków. To znak zaufania ze strony rynku. Z drugiej strony to odpowiedzialność i wyzwanie, szczególnie w kontekście komunikacji z przedstawicielami rynku kapitałowego" – dodała dyrektor ds. relacji inwestorskich Karolina Gnaś.



CD Projekt jest pierwszym reprezentantem sektora gier wideo, który wejdzie do indeksu WIG20, podano również.



W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED - deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG - globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier. Sztandarową grą wydawnictwa jest seria Wiedźmin, obecnie trwają prace nad Cyberpunk 2077.



(ISBnews)