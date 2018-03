DM BOŚ podniósł wycenę Alior Banku do 97,1 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'



Warszawa, 02.03.2018 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego BOŚ podnieśli cenę docelową Alior Banku o 3% do 97,1 zł na akcję, podtrzymując rekomendację "kupuj", wynika z raportu datowanego na 22 lutego.

W dniu wydania rekomendacji kurs wynosił 64,25 zł. W piątek ok. 9:10 kurs wynosił 81,3 zł.

"Wyniki finansowe za IV kw. ub.r. powinny być, zgodnie z naszymi szacunkami, przyzwoite (8 marca Alior Bank poda wyniki całoroczne za 2017 rok). Oczekujemy porządnych wolumenów w segmencie kredytów detalicznych i korporacyjnych. W omawianym okresie bank działał aktywnie również na froncie depozytów. W efekcie oczekujemy wzrostu wyniku na działalności podstawowej, ale również bazy kosztów

w ujęciu kw./kw. Spodziewamy się także wyższego poziomu odpisów aktualizujących w odniesieniu do poprzedniego kwartału i prognozujemy 137 mln zł zysku netto. Oczekujemy utrzymującej się poprawy wyniku na działalności podstawowej względem poprzedniego kwartału/roku, przy wzroście wolumenów jako motorze wzrostu. Zważywszy na wzmożoną aktywność w segmencie depozytów oczekujemy ograniczonej presji na marżę odsetkową netto. Prognozujemy lepszy kwartalnie wynik z tytułu prowizji i opłat dzięki poprawie w zarządzaniu

aktywami i działalności kredytowej. Według naszych szacunków koszty operacyjne powinny wzrosnąć w porównaniu do minionego

kwartału pod wpływem kosztów związanych z fuzją. Oczekujemy wyższego kw./kw. poziomu salda rezerw, głównie w wyniku niskiej

bazy w III kwartału (sprzedaż portfela kredytów zagrożonych)" - czytamy w raporcie.

(ISBnews)