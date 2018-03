PGE przeznaczy ponad 90 mln zł na modernizację instalacji w ZEC Bydgoszcz



Warszawa, 02.03.2018 (ISBnews) - PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) - spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - wmurowała kamienie węgielne pod dwie inwestycje modernizacyjne w Zespole Elektrociepłowni Bydgoszcz, na które przeznaczy ponad 90 mln zł, podała spółka.

"Dzięki rozbudowanej instalacji odsiarczania spalin, realizowanej przez GE Power, możliwe będzie aż blisko dziewięciokrotne obniżenie emisji SO2. Przebudowa instalacji odazotowania spalin, której wykonawcą jest firma SBB Energy, zapewni czterokrotną redukcję NOx" - czytamy w komunikacie.

"Jesteśmy świadomi wpływu, jaki nasza działalność biznesowa wywiera na otoczenie, dlatego działania PGE w kierunku ograniczania i rekompensowania wpływu na środowisko naturalne są bardzo konkretne. Znaczna część naszych inwestycji to modernizacje istniejących jednostek wytwórczych i podniesienie ich sprawności. Wszystko po to, by spełnić restrykcyjne normy dotyczące emisyjności naszych aktywów" - skomentował prezes PGE Henryk Baranowski, cytowany w komunikacie.

Instalacje odsiarczania i odazotowania spalin są budowane w formule "pod klucz" obejmującej zaprojektowanie, wykonanie, dostawę, montaż, uruchomienie i optymalizację oraz przekazanie do eksploatacji kompletnych, nowoczesnych urządzeń.

Instalacja odsiarczania spalin ma zostać przekazana do eksploatacji w grudniu 2018 r. Kontrakt opiewa na kwotę 43,7 mln zł. Z kolei oddanie do eksploatacji instalacji odazotowania spalin kotła nr 4 ma nastąpić w sierpniu, a kotła nr 3 - pod koniec listopada bieżącego roku. Wartość umowy to 47,4 mln zł.

"Po oddaniu do eksploatacji dwóch nowych instalacji Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz będzie przystosowany do zaostrzonych unijnych wymogów środowiskowych. To dowód na to, że spółka prowadzi działalność w sposób zrównoważony, przy zachowaniu wysokich standardów ekologicznych. Naszym priorytetem jest eksploatacja jednostek wytwórczych w sposób nieuciążliwy dla mieszkańców miast, gdzie funkcjonują oddziały PGE GiEK. Dostarczamy naszym odbiorcom energię elektryczną i ciepło jednocześnie dbając o jakość powietrza, którym wszyscy oddychamy" - podkreślił prezes PGE GiEK Sławomir Zawada.

Oprócz inwestycji w Bydgoszczy, PGE realizuje program dostosowawczy przede wszystkim w największych aktywach grupy - Elektrowni Bełchatów, Elektrowni Opole oraz Elektrowni Dolna Odra. W fazie przygotowania lub uzyskiwania decyzji korporacyjnych są również zadania w Elektrowni Turów oraz elektrociepłowniach Rzeszów i Kielce. Dzięki inwestycjom środowiskowym w elektrowniach PGE przez ostatnie dwie dekady ograniczono emisję związków siarki o 93%, związków azotu o 59%, a pyłów o 99%, podano także.

Udział Grupy PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi ok. 40%, natomiast w rynku dystrybucji energii elektrycznej ok. 26%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)