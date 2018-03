4Mobility razem z Audi wchodzi z car sharingiem do Poznania



Warszawa, 02.03.2018 (ISBnews) - 4Mobility w ramach strategicznej współpracy z Audi uruchamia usługi car sharingu w Poznaniu, poinformowała spółka. 4Mobility udostępniło w trybie wynajmu na minuty 30 samochodów Audi A3 i Audi Q3.

"4Mobility nieustannie poszukuje nowych możliwości rozwoju - zarówno w zakresie zasięgu usługi, jak i dywersyfikacji oferty. Audi to producent samochodów klasy premium, a my jako 4Mobility chcemy się wyróżniać na rynku, więc partnerstwo z tą marką jest dla nas naturalnym wyborem. To zaszczyt, ale także motywacja do nieustannej pracy nad dalszym rozwojem firmy. Obecnie nasze wysiłki skoncentrowane są na rozbudowie floty aut oraz coraz lepszej dostępności usługi. Teraz dzięki współpracy z Audi także mieszkańcy Poznania będą mieli łatwy dostęp do komfortowej alternatywy przemieszania się po mieście" - powiedział prezes Paweł Błaszczak, cytowany w komunikacie.

4Mobility oferuje swoje usługi w dwóch modelach - otwartym i bazowym, dzięki czemu użytkownicy mogą wybrać, z której opcji chcą skorzystać w zależności od swoich potrzeb. Poznań jest pierwszym w Polsce miastem, w którym samochody marki Audi dostępne będą w ramach usługi car sharing. Kierowcy płacą tylko za czas korzystania z auta i pokonany dystans - 4Mobility całkowicie pokrywa koszty paliwa, dodano.

"Współpraca Audi z firmą świadczącą usługi car sharing, jaką jest 4Mobility, to element strategii, który ma za zadanie wyjście naprzeciw potrzebom nowoczesnego społeczeństwa. W dużych miastach nie każdy decyduje się na posiadanie auta, jednak często zachodzi potrzeba skorzystania z tej formy transportu. Wtedy najlepszym rozwiązaniem pod względem finansowym oraz oszczędności czasu jest wypożyczenie współdzielonego auta na minuty. Audi - czerpiąc z międzynarodowego doświadczenia firmy - dostrzega znaczny potencjał w takim sposobie poruszania się po metropoliach" - powiedział dyrektor marketingu Audi Wojciech Usak, również cytowany w komunikacie.

We wrześniu 2017 r. 4Mobility informowała, że nawiązała z Audi strategiczną współpracę, której efektem będzie uruchomienie usługi car sharing w Poznaniu oraz powiększenie floty 4Mobility o minimum 30 aut.

4Mobility to spółka rozwijająca sieć samoobsługowych wypożyczalni samochodów typu car sharing. Jest notowana na NewConnect.

(ISBnews)