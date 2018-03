BZ WBK ma zgodę UOKiK na przejęcie wydzielonej części DBPL oraz DB Securities



Warszawa, 02.03.2018 (ISBnews) - Bank Zachodni WBK uzyskał zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na nabycie wydzielonej części Deutsche Bank Polska oraz przejęcie kontroli nad DB Securities, podał bank w komunikacie.

"Bank powziął informację, iż prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na nabyciu wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. przez bank (DBPL) oraz przejęciu przez bank wyłącznej kontroli nad DB Securities S.A." - czytamy w komunikacie.

Wydanie decyzji jest jednym z warunków niezbędnych do przeprowadzenia transakcji nabycia wydzielonej części DBPL przez bank, podano także.

W połowie grudnia ub. roku BZ WBK poinformował, że podpisał z Deutsche Bank AG umowę transakcyjną zakładającą nabycie wydzielonej części Deutsche Bank Polska (DBPL) w skład, której wchodzi bankowość detaliczna, private banking, business banking (MŚP), a także 100% akcji DB Securities. Wstępna cena za wydzielony biznes DBPL wynosi 1 289 799 000 zł, podał wtedy BZ WBK. Nabycie wydzielonej części Deutsche Bank Polska, w tym akcji DB Securities nastąpi w wyniku podziału Deutsche Bank Polska.

Do czasu zakończenia transakcji obydwa banki pozostają odrębnymi instytucjami. Finalizacja procesu planowana jest na IV kw. 2018 r., pod warunkiem uzyskania zgód regulacyjnych i korporacyjnych.

BZ WBK oraz Deutsche Bank Polska (DBPL) podały 23 lutego, że uzgodniły i podpisały plan podziału Deutsche Bank Polska, którego celem jest przejęcie wydzielonej części działalności DBPL. Złożony zostanie także wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego o udzielenie zezwolenia na podział banku.

Bank Zachodni WBK należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem BZ WBK jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji.

(ISBnews)