Comarch ma 'solidne' kilkanaście proc. wzrostu portfela zamówień r: r na 2018 r.



Warszawa, 02.03.2018 (ISBnews) - Comarch ma "solidne" kilkanaście proc. wzrostu portfela zamówień r/r na 2018 r. Większość tego wzrostu to sektor publiczny w Polsce, poinformował wiceprezes ds. finansowych Konrad Tarański.

"Mamy solidne kilkanaście procent większy r/r portfel obecnie na 2018 r. Większość tego wzrostu mamy w Polsce w sektorze publicznym" - powiedział Tarański podczas konferencji prasowej.

Jako pozytywne czynniki na bieżący rok wymienił ponadto "spore szanse" na pozyskanie biznesu "poważnych klientów globalnych", nowe rozdanie na rynku administracji publicznej w kraju, wzrost międzynarodowej renomy grupy i nowe produkty o znaczącym potencjale rynkowym.

Jako wyzwania określił dalszy wzrost kosztów działalności, niesprzyjające kursy walutowe, niepewną koniunkturę w obszarze zamówień publicznych i medycyny, a także wysokie koszty prowadzenia biznesu w "egzotycznych miejscach".

"Celem jest poprawa rentowności względem poprzedniego roku" - podkreślił wiceprezes Comarchu.

Według jego słów, tegoroczny capex jest szacowany na ok. 50 mln zł i stanowią go wydatki odtworzeniowe i projekty IT, bez uwzględnienia "dużych" projektów, które - jak zaznaczył - mogą się pojawić. Ubiegłoroczny capex przekroczył 115 mln zł. Comarch zakończył tym samym inwestycje infrastrukturalne.

Comarch posiada ok. 200 mln zł gotówki, której celem jest zabezpieczenie finansowania i według słów wiceprezesa ten poziom ma być utrzymywany. Tarański dodał ponadto, że zadłużenie będzie szybko spadać z ponad 200 mln zł w 2017 do szacowanego ok. 160 mln zł w 2019 r. Wiceprezes spółki podkreślił, że grupa ma jednocześnie znaczącą przestrzeń do finansowania zewnętrznego.

Comarch S.A. specjalizuje się w projektowaniu, wdrażaniu oraz integracji zaawansowanych systemów informatycznych, narzędzi programistycznych, narzędzi i infrastruktur sieciowych. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 1,1 mld zł w 2017 r.

(ISBnews)