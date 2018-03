Budowa drogi ekspresowej od Goleniowa do Kiełpina podzielona jest na trzy odcinki; Goleniów - Nowogard, Nowogard - Płoty i Płoty - Kiełpino. Łącznie to nieco ponad 54 km dwujezdniowej drogi z sześcioma węzłami drogowymi i miejscami obsługi podróżnych.

Dofinansowanie unijne dla budowy drogi Goleniów - Kiełpino wyniesie blisko 538 mln zł, a całkowita wartość tego odcinka to ponad 1 mld 180 mln zł.

Odcinek Goleniów - Kiełpnio to ostatnia część S6, łączącej Szczecin z Koszalinem. Umowa na dofinansowanie z UE odcinka Goleniów - Kiełpino podpisana w listopadzie ub.r. zamknęła finansowanie S6 między Szczecinem a Koszalinem.

Fragment Goleniów - Kiełpino to część budowanej na Pomorzu Zachodnim S6 z Goleniowa do Koszalina. Cała trasa ma długość 140 km. Wartość całej inwestycji to ok. 3,5 mld zł, a dofinansowanie unijne to 1,5 mld zł. Nowa droga ekspresowa będzie miała częściowo zupełnie nowy przebieg. S6 wyprowadzi ruch tranzytowy ze wszystkich miejscowości, przez które prowadzi obecna droga krajowa.

Budowa S6 Goleniów - Koszalin rozpoczęła się wiosną ub.r., w 2016 r. ruszyły roboty na obwodnicy Koszalina i Sianowa.

Środki unijne - oprócz budowy odcinka Goleniów - Kiełpino - wspierają również realizację pozostałych odcinków S6 i obwodnicy Wałcza w ciągu S10, czyli niemal wszystkich dużych inwestycji na Pomorzu Zachodnim. (PAP)

autor: Kacper Reszczyński