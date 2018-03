WIG 20 spadł na zamknięciu o 0,89 proc. do 2.314,23 pkt. i znalazł się na najniższym poziomie od 12 lipca 2017 r.

mWIG 40 poszedł w dół o 0,96 proc. do 4.648,79 pkt., sWIG stracił 0,92 proc. do 14.486,69 pkt., a WIG zniżkował o 0,88 proc. do 60.580,36 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 788 mln zł, z czego 625 mln zł wygenerowały blue chipy.

W tym tygodniu WIG 20 spadł o 3,8 proc.

"Obraz tygodnia jest trudny dla strony popytowej. Po dwóch tygodniach przeceny i dwóch tygodniach konsolidacji, w zakończonym właśnie tygodniu WIG 20 stracił blisko 4 procent i na wykresach pojawiły się sygnały kontynuacji fal spadkowych" - napisał Adam Stańczak, analityk DM BOŚ w komentarzu posesyjnym.

"Jeśli szacować zakres przeceny na bazie układu ruch/konsolidacja/ruch, to przebicie dołka na 2.370 pkt. i wyjście dołem z konsolidacji zbudowało potencjał spadku równy 200-punktowej fali spadkowej z rejonu 2.650 pkt. Przeciwko prostemu scenariuszowi spadkowemu gra jednak wyprzedanie rynku oraz fakt, iż zejście WIG 20 z rejonu 2.650 pkt. w rejon 2.300 pkt. daje cofnięcie większe niż 13 procent, co zachęca kupujących do szukania swojej szansy w grze na wyczerpanie korekty. Stale ryzyk dla scenariusza wzrostowego należy jednak szukać na rynkach bazowych, które wzmacniają i wymuszają na GPW kontynuację przeceny" - dodał.

W piątek wśród spółek z WIG 20 zwyżkowały jedynie Eurocash (o 3,7 proc.) i Orange (o 2,2 proc.). Najmocniej zniżkowały Energa (o 4,6 proc.) i Asseco Poland (o 4,0 proc.).

GPW podała, że po sesji 16 marca zostanie przeprowadzona roczna rewizja indeksów, w wyniku której CD Projekt zastąpi Asseco Poland w WIG 20. CD Projekt wzrósł o 1,1 proc.

Na szerokim rynku jeden z najmocniejszych spadków zanotował Getback (o 20,4 proc.). Spółka rozpoczęła przegląd potencjalnych opcji strategicznych, rozważy m.in. poszukiwanie inwestora strategicznego. Zarząd zwróci się do akcjonariuszy z wnioskiem o podwyższenie kapitału w dwóch transzach - poprzez emisję w formie subskrypcji prywatnej nie więcej niż 19.999.999 akcji i nie więcej niż 50.000.000 akcji.

Comarch zniżkował o 10,1 proc.

Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej Comarchu w czwartym kwartale 2017 r. wyniósł 35,9 mln zł i okazał się o 25,6 proc. niższy od oczekiwań analityków ankietowanych przez PAP Biznes. Analitycy oceniają, że to efekt m.in. zdarzeń jednorazowych.

Amica wzrosła o 0,5 proc. Grupa miała 32,6 mln zł zysku operacyjnego w IV kwartale 2017 r., przy konsensusie analityków na poziomie 35 mln zł. Przychody w tym okresie wyniosły 750 mln zł i były zbliżone do oczekiwań analityków.

Elektrobudowa poszła w górę o 5,8 proc. Grupa szacuje, że w 2017 roku osiągnęła 61 mln zł zysku netto i 945 mln zł przychodów. Rok wcześniej grupa miała 55,1 mln zł zysku netto i 971,5 mln zł przychodów.

Bytom wzrósł o 6,2 proc., a Vistula spadła o 3,4 proc. Parytet wymiany akcji w ramach połączenia Vistuli i Bytomia został obniżony z 0,82 do 0,72. Zdaniem analityków, akcjonariusze Vistuli mogą uznać obniżenie parytetu za niewystarczające, co może zagrozić przeprowadzeniu transakcji fuzji.

Maciej Jaszczuk (PAP Biznes)