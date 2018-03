Griffin Premium RE N.V.(GPRE), to fundusz nieruchomości biurowych, notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka inwestycyjna Globalworth, główny akcjonariusz GPRE, zaproponowała podwyższenie kapitału na rozwój portfela nieruchomości biurowych w Polsce o 400 mln euro.

Zdaniem Karczewicza nowy gracz na polskim rynku to zawsze pozytywna informacja i w tym przypadku dobre posunięcie strategiczne. "Znane globalne marki chętnie otwierają i rozwijają u nas biura, z których prowadzą działalność międzynarodową w zakresie IT, HR czy księgowości. To naturalny dla nich wybór, bo Polska daje doskonałe warunki do rozwoju nie tylko w stolicy, ale także w miastach regionalnych" - powiedział dyrektor ds. transakcji w biurowej spółce Skanska, aktywnej w Polsce, Rumunii, Czechach i na Węgrzech.

"Ta potencjalna skala ekspansji wyróżnia nas wśród pozostałych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. To z kolei stymuluje aktywność deweloperów " - powiedział Karczewicz.

"Globalworth z pewnością będzie poszukiwał nowoczesnych biurowców do kupienia w stolicy i w pozostałych największych polskich miastach. Jak pokazują analizy agentów nieruchomości, takie rynki biurowe jak Trójmiasto, Kraków, Wrocław czy Łódź najszybciej się rozwijają" - zauważył ekspert.

GPRE w grudniu 2017 roku kupił trzy nieruchomości biurowe w Polsce o wartości 160 mln euro, obecnie negocjuje zakup kolejnych projektów o wartości około 300 mln euro.

Jak podano, GPRE po zatwierdzeniu decyzji zarządu przez akcjonariuszy, przyjmie nazwę Globalworth Poland Real Estate N.V. i zacznie działać pod marką Globalworth Poland.

Globalworth jest spółką inwestycyjną notowaną na giełdzie w Londynie, działającą na rynku nieruchomości w Europie Środkowo-Wschodniej. Zyskała pozycję wiodącego inwestora w rumuńskim sektorze nieruchomości biurowych, a od 2017 roku zarządza portfelem biurowym w Polsce, poprzez 72-procentowy udział w spółce Griffin Premium RE.

Globalworth kupuje, buduje oraz bezpośrednio zarządza wysokiej jakości nieruchomościami biurowymi, a także aktywami logistyczno-przemysłowymi znajdującymi się w najlepszych lokalizacjach. Zarządza portfelem nieruchomości o wartości 1,8 mld euro.

Największym udziałowcem Globalworth jest Growthpoint - spółka typu REIT, notowana w RPA. Zarządza portfelem aktywów o wielkości 9 mld euro, a wartość giełdowa spółki wynosi 6 mld euro.

>>> Czytaj też: Nowe twarze mamony. Pieniądz nie śpi, by pracować na zysk