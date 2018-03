Spółka inwestycyjna Globalworth, główny akcjonariusz Griffin Premium RE N.V.(GPRE), zaproponowała podwyższenie kapitału na rozwój portfela nieruchomości biurowych w Polsce o 400 mln euro.

"To bardzo dobre wieści, że Globalworth zwiększa moce zakupowe, planując dalsze zakupy w Polsce" - powiedział Trzósło. "Wiemy, że Globalworth, wraz ze swoim głównym akcjonariuszem - Growthpoint - mają duże plany co do Polski i planują zostać wiodącym dywidendowym funduszem biurowym w naszym kraju" - powiedział Trzósło.

Dyrektor zarządzający JLL zauważył, że polskiemu rynkowi nieruchomości przyda się dodatkowy kapitał. Jego zdaniem to dobra wiadomość "także dla inwestorów indywidualnych w Polsce, którzy poprzez tę spółkę mają możliwość inwestycji w zdywersyfikowany portfel nieruchomości biurowych w Polsce".

Tomasz Trzósło powiedział, że "takie plany inwestycyjne są oparte na wierze w długoterminowy potencjał polskiego rynku nieruchomości i w mocne zainteresowanie najemców rozwijaniem swojej obecności w Polsce."

"Powtórzę, to dobre wieści dla rynku w Polsce - większa płynność rynku powinna stanowić dodatkowy pozytywny impuls dla jego dalszego rozwoju" - podsumował dyrektor.

GPRE w grudniu 2017 roku kupił trzy nieruchomości biurowe w Polsce o wartości 160 mln euro, obecnie negocjuje zakup kolejnych projektów o wartości około 300 mln euro.

Jak podano, GPRE po zatwierdzeniu decyzji zarządu przez akcjonariuszy, przyjmie nazwę Globalworth Poland Real Estate N.V. i zacznie działać pod marką Globalworth Poland.

Globalworth jest spółką inwestycyjną notowaną na giełdzie w Londynie, działającą na rynku nieruchomości w Europie Środkowo-Wschodniej. Zyskała pozycję wiodącego inwestora w rumuńskim sektorze nieruchomości biurowych, a od 2017 roku zarządza portfelem biurowym w Polsce, poprzez 72-procentowy udział w spółce Griffin Premium RE.

Globalworth kupuje, buduje oraz bezpośrednio zarządza wysokiej jakości nieruchomościami biurowymi, a także aktywami logistyczno-przemysłowymi znajdującymi się w najlepszych lokalizacjach. Zarządza portfelem nieruchomości o wartości 1,8 mld euro.

Największym udziałowcem Globalworth jest Growthpoint - spółka typu REIT, notowana w RPA. Zarządza portfelem aktywów o wielkości 9 mld euro, a wartość giełdowa spółki wynosi 6 mld euro.

JLL jest międzynarodową firmą doradczą, świadczącą usługi na rynku nieruchomości. Zatrudnia ok. 80 tys. osób i obsługuje klientów w 80 krajach w ramach 300 oddziałów na całym świecie. Roczny przychód JLL sięga 6,8 mld USD.(PAP)

autor: Mariusz Polit

edytor: Bożena Dymkowska