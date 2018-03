W wydanym komunikacie armia reżimu Baszara el-Asada oświadczyła, że zginęło "bardzo dużo terrorystów", zniszczono też "pewną liczbę" kwater, tuneli i umocnień oraz część uzbrojenia rebeliantów bronionych się we Wschodniej Gucie.

Armia zapewnia, że jej operacje prowadzone są z poszanowaniem codziennego zawieszenia broni, które narzuciła Rosja, a które obowiązuje w godz. 9-14.

Wojska rządowe znajdują się obecnie o trzy km od Dumy, dużego miasta we Wschodniej Gucie - podało Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka, które wyjaśnia też, że syryjska armia robi w ostatnich dniach bardzo szybkie postępy, ponieważ przemieszcza się głównie przez obszary rolnicze, a nie przez tereny zabudowane, bronione przez rebeliantów.

Reuters podaje, że w ciągu dwóch ostatnich dni przed ofensywą wojsk rządowych ze Wschodniej Guty uciekło kilka tysięcy osób. Według AFP, które powołuje się na Obserwatorium, uciekło stamtąd co najmniej 2 tys. osób.

Wschodnia Guta, gdzie mieszka 400 tys. osób, oblegana jest od 2013 roku i stała się ostatnio celem najbardziej intensywnej operacji lotniczej w trwającym od 2011 roku konflikcie syryjskim. W ofensywie, która rozpoczęła się 18 lutego, zginęło 659 mieszkańców regionu.

W oblężonej enklawie nasila się skala przemocy i operacji wojennych, a intensywność nalotów "jest po prostu nie do zaakceptowania" - skomentował sytuację koordynator akcji humanitarnej ONZ Panos Mountzis. "Zamiast tak potrzebnej przerwy obserwujemy intensywniejsze walki, więcej śmierci, (otrzymujemy) więcej dramatycznych raportów na temat głodu i bombardowanych szpitali. To zbiorowe karanie ludności cywilnej jest nie do zaakceptowania" - napisał Mountzis w oświadczeniu.

Wcześniej w niedzielę okazało się, że do Wschodniej Guty z powodu braku pozwoleń nie może wjechać konwój z pomocą humanitarną.

W 2017 roku Wschodnia Guta została włączona do wyznaczonych przez Rosję, Turcję i Iran stref deeskalacji, jednak nie zapewniło to bezpieczeństwa cywilom.

Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła 24 lutego rezolucję, w której zażądała ustanowienia "bez zwłoki" 30-dniowego rozejmu w Syrii. Siły syryjskie i rosyjskie wciąż wywierają jednak presję militarną na rebeliantów we Wschodniej Gucie. (PAP)