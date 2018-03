Włochy: Do godz. 19 frekwencja w wyborach wyniosła 58 proc.

Źródło: PAP

58 procent wyniosła do godz. 19 frekwencja w niedzielnych wyborach parlamentarnych we Włoszech - poinformowało MSW tego kraju. Lokale wyborcze otwarto o godz. 7 rano; będą czynne do godz. 23.