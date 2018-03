Budimex i Sky Tronic pracują nad dronem do inwentaryzacji terenów budowlanych



Warszawa, 05.03.2018 (ISBnews) - Budimex i Sky Tronic pracują nad autonomicznym dronem 3D Flight Explorer FLC, który będzie odpowiedzią na zdiagnozowane w projekcie Budimex Innowacje potrzeby branży budowlanej, m.in. w zakresie inwentaryzacji terenów budowlanych i zasobów znajdujących się na placach budowy, podała spółka.

"System modelowania terenu 3D, nad którym pracujemy ze Sky Tronic, znajdzie zastosowanie w optymalizacji procesów budowlanych. Jego rolą będzie szybkie i precyzyjne rejestrowanie obiektów przestrzennych. To będzie usługa nowego typu. Autonomiczny lot platformy nośnej oraz zautomatyzowane wykonywanie pomiarów fotogrametrycznych może znacznie usprawnić prace geodezyjne i skrócić czas generowania trójwymiarowych modeli 3D terenów pod planowane inwestycje. Nowy system do modelowania i monitoringu układów przestrzennych ma wspomóc m.in. rozpoznawanie krawędzi dróg, skarp, wierzchołków czy budynków i przetwarzanie danych, otrzymywanych w wyniku nalotu fotogrametrycznego z drona. Planujemy wykorzystanie go do cyklicznych inwentaryzacji terenów budowlanych i zasobów znajdujących się na placach budowy. Dzięki temu rozwiązaniu znacznie łatwiej będzie kontrolować zasięg robót ziemnych, a także stopień postępu inwestycji" - powiedział kierownik ds. innowacji w Budimeksie Przemysław Kuśmierczyk, cytowany w komunikacie.

Rezultatem współpracy będzie autonomicznie poruszająca się platforma pomiarowa o nazwie 3D Flight Explorer FLC, która w obrębie monitorowanego obszaru precyzyjnie odwzoruje elementy przestrzeni w technologii 3D, w czasie rzeczywistym i przy marginalizacji roli pilota-operatora. System stanowić będzie integralną część drona, znajdującego zastosowanie w monitoringu i pracach inspekcyjnych obiektów inżynieryjnych.

W ramach prac wykorzystany zostanie inteligentny system sterowania i stabilizacji lotu SkyNav, który zapewni bezpieczny przelot oraz wykonanie pomiarów w trudnych i niebezpiecznych warunkach. Zespół zaprojektuje i skonstruuje własne elektroniczne urządzenie pomiarowe - wizyjny układ identyfikacji przestrzeni. Na potrzeby systemu autonomicznego lotu zostaną opracowane inteligentne algorytmy podejmowania decyzji, służące do automatycznego wyznaczania optymalnej trasy przelotu, podano także.

Generowany obraz 3D pozwoli na szybkie i precyzyjne wyznaczanie potrzebnych parametrów modeli bryłowych, takich jak: wolny obszar, objętość przestrzeni zajętej, objętość mas ziemnych, elementy budowy czy różnice w objętości obiektów kubaturowych. Tworzona w ten sposób trójwymiarowa mapa otoczenia posłuży do nawigacji, a autonomiczny system pozwoli na omijanie przeszkód znajdujących się na trasie przelotu oraz wyznaczenie alternatywnej drogi do celu, wyjaśniono.

W przypadku procesu budowlanego, technologia może być stosowana na każdym etapie prac - od projektu po odbiór. Możliwa będzie także digitalizacja obrazu terenów inwestycyjnych oraz tworzenie edytowanych modeli bryłowych dla geodezji i kartografii. Tworzony system jest odpowiedzią na wzrastające zainteresowanie prowadzeniem monitoringu strukturalnego obiektów inżynierskich i terenów inwestycyjnych, podano także w materiale.

Sky Tronic to firma technologiczna typu spin-off z branży bezzałogowego lotnictwa, zajmująca się projektowaniem i wdrażaniem na rynek bezzałogowych statków powietrznych tzw. dronów.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2017 r. miał 6,37 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)