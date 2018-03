FKD przejmuje spółkę Drewex, łączna wartość transakcji 12 mln zł



Warszawa, 05.03.2018 (ISBnews) - Fabryka Konstrukcji Drewnianych (FKD) zawarła umowę zakupu 100% udziałów spółki Drewex, podała FKD. Łączna wartość transakcji wyniosła prawie 12 mln zł.

"Drewex zajmuje się przetwarzaniem drewna oraz produkcją wyspecjalizowanej galanterii ogrodowej i domów szkieletowych. Jej głównymi aktywami są: działka o powierzchni 5 ha, na której znajduje się 17 nowoczesnych hal produkcyjnych wraz z wyposażeniem o łącznej możliwości przetarcia 120 tys. m3 drewna rocznie. Całkowita wartość aktywów posiadanych przez Drewex to 19,5 mln zł, podczas gdy wartość transakcji wyniosła 12 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Zakup udziałów spółki Drewex pozwoli na integracje pionową procesu produkcji konstrukcji drewnianych, a co za tym idzie - optymalizację kosztów. Dzięki temu zwiększa się moce produkcyjne. Ponadto dzięki przejęciu FKD będzie mogła rozwinąć działalność w segmencie budowy jednorodzinnych domów szkieletowych, co w przyszłości powinno stanowić istotne źródło przychodów spółki. Szacunkowe oszczędności FKD w 2018 wynikające z efektów przejęcia spółki Drewex powinny wynieść ok. 1 mln zł, podano także.

"W ramach transakcji FKD przejęła 120 udziałów spółki za 500 tys. zł. W ramach transakcji dotychczasowi udziałowcy przekazali na poczet spółki grunty o wartości 6,5 mln zł, na których zlokalizowany jest zakład produkcyjny. Wcześniej był on przez Drewex dzierżawiony. Ponadto, dotychczasowi udziałowcy sprzedali spółce wydzieloną działkę za kwotę 400 tys. zł. FKD wypłaciła także dotychczasowym udziałowcom 500 tys. zł z tytułu zwrotu środków wpłaconych do Drewex. FKD zobowiązała się również poręczyć zobowiązania spółki Drewex wobec Lasów Państwowych i banków, o wartości ponad 10 mln zł. Biorąc pod uwagę wszystkie te czynniki, łączna wartość transakcji wyniosła prawie 12 mln zł" - czytamy dalej.

"Przejęcie Drewex jest drugim bardzo znaczącym przejęciem w historii grupy kapitałowej FKD. Przypomnę, że w 2016 roku przejęliśmy spółki z grupy Dome International, dzięki czemu udało nam się niemal w całości skonsolidować polski rynek budowy magazynów soli. Transakcja spowoduje znaczące zwiększenie mocy produkcyjnych, co pozwoli nam w 100% zaspokoić nasze wewnętrzne zapotrzebowanie na drewno klejone, które jest cały czas wykorzystywane do realizacji projektów związanych z budową magazynów soli. Przeniesienie dużej części produkcji z Nowego Tomyśla do nowego zakładu oznacza również wykorzystanie w 100% jego ogromnych mocy produkcyjnych, które do tej pory nie były wykorzystywane w maksymalny sposób" - powiedział prezes FKD Waldemar Zieliński, cytowany w komunikacie.

Zaznaczył, że przejęcie spółki Drewex to nie jedynie zakup aktywów na potrzeby FKD.

"Oczywiście bardzo zależy nam na wykorzystaniu ogromnych możliwości produkcyjnych zakładu na rzecz realizowanych projektów. Uważamy jednak, że obecny profil działalności Drewex jest bardzo atrakcyjny, dlatego będziemy również kontynuować i rozwijać jej dotychczasową działalność" - dodał.

W 2017 roku przychody spółki Drewex wyniosły 14 mln zł, z czego 95% stanowiły przychody z eksportu, przede wszystkim do Niemiec. Dla porównania prognozowane przychody FKD za 2017 rok wynoszą 19 mln zł.

Fabryka Konstrukcji Drewnianych prowadzi działalność w zakresie projektowania, produkcji i montażu wielkogabarytowych konstrukcji drewnianych o złożonych właściwościach konstrukcyjnych i architektonicznych, wymagających zastosowania zaawansowanych procesów technologicznych. Akcje spółki od 21 marca 2013 roku są notowane na rynku NewConnect.

(ISBnews)