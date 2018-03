Rada nadzorcza Polskiego Koncernu Naftowego Orlen podjęła decyzję o rozpoczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu ds. operacyjnych oraz członka zarządu ds. handlowych, podała spółka. >>>>

Murapol miał 114,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2017 r. wobec 140,28 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio: 177,33 mln zł wobec 250,34 mln zł, podała spółka, przedstawiając wstępne dane. >>>>

Fabryka Konstrukcji Drewnianych, Drewex

Fabryka Konstrukcji Drewnianych (FKD) zawarła umowę zakupu 100% udziałów spółki Drewex, podała FKD. Łączna wartość transakcji wyniosła prawie 12 mln zł. >>>>





Budimex i Sky Tronic pracują nad autonomicznym dronem 3D Flight Explorer FLC, który będzie odpowiedzią na zdiagnozowane w projekcie Budimex Innowacje potrzeby branży budowlanej, m.in. w zakresie inwentaryzacji terenów budowlanych i zasobów znajdujących się na placach budowy, podała spółka. >>>>

PlayWay przygotowuje dziesięć premier gier w ciągu najbliższych sześciu miesięcy, podała spółka. >>>>

Tomasz Hinc złożył rezygnację ze sprawowania funkcji członka zarządu w Grupie Azoty, podała spółka. >>>>

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie zawiesiła obrót akcjami PCC Intermodal od 5 marca w związku z zamiarem ogłoszenia przymusowego wykupu, podała giełda. >>>>

PCC SE (z siedzibą w Niemczech) ogłosiło zamiar nabycia ok. 6,09 mln akcji spółki PCC Intermodal w drodze przymusowego wykupu po cenie 2,66 zł za sztukę, podał Trigon Dom Maklerski jako podmiot pośredniczący. >>>>

Echo Investment i jego spółki zależne sprzedały umowami przedwstępnymi 154 mieszkania w lutym br., wobec 60 mieszkań sprzedanych w lutym 2017 r. W tym samym okresie zawarto z klientami 25 umów ostatecznych, przenoszących własność mieszkań, wobec 20 rok wcześniej, podało Echo >>>>

Unimot rozważa rozszerzenie oferty produktowej grupy o stacje do ładowania pojazdów elektrycznych i podpisał w tym zakresie wstępne porozumienie z Wanbang Charge Equipment Co. Ltd. (Star Charge) - największym niezależnym operatorem stacji ładowania pojazdów EV w Chinach, podała spółka. >>>>

Auto Partner

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Auto Partner wyniosły 78,15 mln zł w lutym br., co oznacza wzrost o 25,42% r/r, podała spółka. >>>>