"Gorsze nastroje na rynkach w ubiegłym tygodniu szkodziły notowaniom złotego. Kurs EUR/PLN zbliżył się do 4,20. W najbliższych dniach spodziewamy się ponownego testu tego poziomu, za czym przemawia podwyższona niepewność związana z wynikami wyborów we Włoszech oraz możliwość eskalacji konfliktu handlowego wywołanego przez zapowiedzi D. Trumpa" - napisano w raporcie Raiffeisen Polbanku.

Niedzielne wybory parlamentarne we Włoszech nie wyłoniły wyraźnego zwycięzcy, który samodzielnie utworzy rząd. Powyborcza układanka jest mocno skomplikowana, a na stole pozostają wszystkie opcje – od mniejszościowego rządu centroprawicy, przez wielką koalicję, po porozumienie antysystemowców.

Według exit polls blok sił centroprawicy, czyli Forza Italia, Ligi Północnej i Braci Włoch otrzymał około 37 procent głosów. Uwagę zwrócił wysoki wynik antysystemowego Ruch Pięciu Gwiazd – partia może liczyć na ok. 30 procent głosów, o ponad 10 pkt. proc. więcej niż wynik obecnie rządzącej Partii Demokratycznej. Partie antyestablishmentowe (Ruch, Liga) w sumie zdobyły ponad 50 proc. poparcia.

Prezydent USA Donald Trump zapowiedział w czwartek, że jego kraj nałoży cła na import stali (25 proc.) i aluminium (10 proc.). Jego zdaniem ma to pomóc amerykańskim firmom, które rzekomo ucierpiały przez niesprawiedliwe zasady wymiany dóbr, co pozwoli zmniejszyć deficyt handlowy USA.

Decyzja Trumpa spotkała się z mocnym sprzeciwem głównych partnerów handlowych USA oraz pozostałych państw, którym zależy na utrzymaniu reżimu wolnego handlu – wiele z nich zapowiedziało nałożenie ceł odwetowych. W odpowiedzi Trump w niedzielę zagroził na Twitterze, że opodatkuje auta pochodzące z Unii Europejskiej, jeżeli Wspólnota zwiększy bariery dla amerykańskich produktów.

"Wsparcia, po raz kolejny, złoty nie otrzyma w tym tygodniu natomiast ze strony RPP. Na zaplanowanym na ten tydzień posiedzeniu Rady spodziewamy się, że utrzymana zostanie retoryka zakładająca brak podwyżek stóp procentowych w tym roku" - napisali analitycy Raiffeisen.

W środę Rada Polityki Pieniężnej zakończy marcowe posiedzenie. Choć ekonomiści nie spodziewają się zmian stóp proc. do końca tego roku, to rynek ze szczególną uwagą będzie analizował komunikat RPP, ponieważ zostaną w nim przedstawione główne wskaźniki nowej projekcji NBP.

"Jeżeli bardziej optymistycznym prognozom wzrostu gospodarczego będzie towarzyszyła projekcja sugerująca wzrost inflacji powyżej celu NBP, to Rada będzie pod rosnącą presją na stopniowe wychodzenie z gołębiej retoryki" - napisali ekonomiści Pekao.

Listopadowa projekcja zakładała, że wzrost PKB z 50-proc. prawdopodobieństwem ukształtuje się w 2017 r. w przedziale 3,8-4,6 proc., w 2018 r. w przedziale 2,8-4,5 proc., a w 2019 r. w przedziale 2,3-4,3 proc. Dynamika cen z 50-proc. prawdopodobieństwem miała wynieść 1,9-2,0 proc. w 2017 r., 1,6-2,9 proc. w 2018 r. i 1,7-3,7 proc. w 2019 r.

"Złoty przyjął wyniki wyborów we Włoszech dość spokojnie, zachowując stabilny kurs wobec wspólnej waluty w paśmie ok. 4,188-4196. Niemniej na fali awersji do ryzyka można spodziewać się umocnienia kursu EUR/PLN. Podobnie zwrot inwestorów w stronę bezpiecznych aktywów może przełożyć się na wzrosty rentowności krajowych obligacji. Jeśli tak się stanie, to będzie to okazją do zakupów" - napisano w raporcie BGK.

poniedziałek piątek piątek 10.10 16.35 9.40 EUR/PLN 4,1902 4,1926 4,1919 USD/PLN 3,3997 3,4029 3,4175 CHF/PLN 3,6313 3,6344 3,6388 EUR/USD 1,2325 1,2321 1,2266 PS0420 1,62 1,62 1,62 PS0123 2,53 2,52 2,56 WS0428 3,28 3,27 3,28

Maciej Jaszczuk (PAP Biznes)