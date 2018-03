Pierwsze wrażenie wyrabiamy sobie w ciągu kilku sekund od poznania obcej osoby - w tym zastraszająco szybkim czasie decydujemy czy ktoś jest dla nas godny zaufania i przypisujemy określone cechy, jak np. inteligentny, odnoszący sukcesy. Ocena zależy głównie od wyglądu oraz mowy ciała. Pierwsze wrażenie bywa kluczowe, gdyż -jak donoszą najnowsze badania- bardzo trudno je później zmienić. Działa to tak: im mniej czasu mamy na dokonanie osądu, tym bardziej prawdopodobne jest, że pokierujemy się przeczuciami, a nie faktami.

Proces poznawania nowych osób ma zabarwienie emocjonalne, dlatego wrażenie, które w nas powstaje trudne do zmiany. Jak trudne, udowodnił niedawno zespołu naukowców z Kanady, USA i Belgii. W praktyce okazuje się, że masz tylko jedną szansę. Aby zbadać trwałość tego efektu pokazywano badanym (na ekranie komputera) albo pozytywne albo negatywne informacje na temat nieznanych im osób. Następnie pokazywano im dalsze, nowe informacje, które były niespójne z tymi pierwszymi. W czasie trwania badania naukowcy mierzyli reakcje uczestników na poszczególne osoby, manipulując różnymi kontekstami napływających do badanych informacji. Jak to wygląda w praktyce? Bertram Gawronski z Canada Research Chair at The University of Western Ontario namawia do wyobrażenia sobie sytuacji, w której nowy kolega w pracy sprawił na Tobie niezbyt korzystne wrażenie. Po kilku tygodniach, spotykasz go na imprezie i zauważasz, że to jednak miły gość. Od tego momentu będziesz już wiedział, że twoje pierwsze wrażenie na jego temat było błędne, jednak nowe (pozytywne) doświadczenie będzie wpływało jedynie na obraz kolegi w kontekstach podobnych do sytuacji (imprezy). W innych kontekstach nadal dominować będzie pierwsze wrażenie (negatywne).

Co jest szczególnie ważne, gdy patrzymy na kogoś po raz pierwszy? Liczne badania mówią, że w przypadku kobiet dobrze postrzega się wyprostowaną sylwetkę, uniesioną głowę, pewny krok, otwartość i zadowolenie z życia. Atutem będzie szczupła budowa ciała oraz młodzieńczy wygląd, który podkreśli delikatny, nienachalny makijaż i stosowna do okazji garderoba. U mężczyzn na atrakcyjny wygląd składają się m.in. regularne rysy twarzy, odpowiedni wzrost i waga. Wysoko ceni się schludność rozumianą jako nienaganne ubranie i wypielęgnowany zarost.

W przypadku obu płci kluczową rolę odgrywają ubrania oraz wzrost. Łatwiej ulegamy wpływom wyższych ludzi, których postrzegamy jako bardziej błyskotliwych. Bardzo niskie osoby są traktowane z mniejszą powagą. Odzwierciedla to nawet język – mówimy przecież „patrzeć na kogoś z góry", czyli lekceważyć kogoś. W biznesie osoby wyższego wzrostu oceniane są jako bardziej kompetentne i więcej zarabiają. Panie chętniej wybierają wyższych mężczyzn na swoich partnerów.

O co warto zadbać aby jeszcze bardziej uwypuklić swoje dobre cechy? O siebie! Jeśli nie mamy czasu wyprasować koszuli, zatroszczyć się o dietę, czy własną twarz, to jak możemy „zdać egzamin” w czyichś oczach? Czy zaufasz, jeśli ktoś powie Ci, że jest dobrym kandydatem na pracownika lub partnera, a wygląda na osobę zaniedbaną? Krok pierwszy: przyjrzeć się garderobie. Krok drugi: wyrobić sobie nawyk codziennej pielęgnacji. Jeśli będziesz dobrze ubrany, będziesz czuć pewność siebie, zadbasz o wyprostowane ciało oraz smukła sylwetkę, inni będą Cię tak odbierać. Postaw na schludność i zadbaj o to by czuć się dobrze w swoim ubraniu i z eleganckim obuwiem, które dodaje Ci dodatkowych centymetrów. Zachowaj umiar w dodatkach i kolorach. Krok trzeci: odżywiaj się zdrowo. Twój wygląd ma wzbudzać zaufanie, a nie mówić o problemach żołądkowych i nieprzespanych nocach. Jeśli zadbasz o to wszystko wcześniej to później wystarczy już tylko być.