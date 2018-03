AAA Auto: Rynek aut używanych w Polsce obejmował 222 tys. pojazdów w lutym



Warszawa, 05.03.2018 (ISBnews) - Rynek samochodów używanych w Polsce obejmował w lutym br. 222 tys. ofert sprzedaży pojazdów, tj. o 35 tys. samochodów mniej niż w styczniu br., wynika z miesięcznego raportu AAA Auto, opartego na analizie danych dotyczących sprzedaży aut używanych w komisach, na stronach internetowych oraz u dealerów samochodów używanych.

"Należy pamiętać, że luty jest najkrótszym miesiącem w roku, tak więc spadek liczby ofert nie jest duży w porównaniu do stycznia. Najpopularniejszym modelem oferowanym na sprzedaż w lutym 2018 roku był Opel Astra - aż 7 857 samochodów" - czytamy w komunikacie.

Średnia cena samochodu używanego w lutym br. wyniosła 16 900 zł, podano w komunikacie.

Mediana przebiegu w lutym 2018 wyniosła 178 tys. km, a mediana rocznika w lutym to 11 lat, dodano.

Najwięcej ofert sprzedaży samochodów używanych w lutym br. pojawiło się w województwie mazowieckim (37 271 ofert), a najmniej w województwie opolskim (3 646 ofert), podano także.

Grupa AAA Auto istnieje na rynku od 25 lat i prowadzi sieć ponad 40 salonów samochodowych w Czechach, Polsce, na Słowacji i Węgrzech. Specjalizuje się w samochodach po pierwszym lub drugim właścicielu, z udokumentowaną historią serwisową. Obroty firmy przekraczają 435 mln euro, a sprzedaż to ok. 70 tys. pojazdów rocznie.

