WIG 20 wzrósł na zamknięciu o 0,69 proc. do 2.330,10 pkt., WIG wzrósł o 0,45 proc. do 60.854,63 pkt, zaś mWGI 40 zakończył dzień na 0,33-proc. plusie i poziomie 4.664,04 pkt.

Obroty wyniosły 616,35 mln zł, z czego 482,6 mln zł wygenerowały blue chipy.

W poniedziałek liderem obrotów był PKN Orlen (ok. 112,9 mln zł), którego kurs zniżkował najmocniej wśród dużych spółek (spadek o 2,71 proc.). Koncern paliwowy podał, że jego modelowa marża rafineryjna w lutym 2018 r. wyniosła 4,1 USD na baryłce wobec 3,8 USD w styczniu.

Wśród blue chipów dobrze radziła sobie część banków. Giełdowa wycena BZ WBK poszła w górę o 4,53 proc., PKO BP zyskał 2,54 proc., kurs mBank wzrósł o 1,53 proc., a Pekao poszedł w górę o 1,01 proc.

Z indeksu mWIG 40 mocno, o 4,48 proc., wzrósł kurs Banku Millennium, zaś Bank Handlowy zyskał 1,95 proc. Spadkiem wyróżnił się z kolei Getin Noble Bank, którego wycena spadła o 4,83 proc.

Na szerokim rynku, kolejną sesję z rzędu, jeden z największych spadków zanotował Getback (-8,95 proc.). Kurs spółki znajduje się obecnie na rekordowo niskim poziomie.

Spółka ogłosiła w piątek rozpoczęcie przeglądu potencjalnych opcji strategicznych, rozważy m.in. poszukiwanie inwestora strategicznego. Zarząd zwróci się do akcjonariuszy z wnioskiem o podwyższenie kapitału w dwóch transzach - poprzez emisję w formie subskrypcji prywatnej nie więcej niż 19.999.999 akcji i nie więcej niż 50.000.000 akcji. Spółka chce pozyskać w ten sposób ok. 1 mld zł. Obecnie kapitał spółki dzieli się na 100 mln akcji. Kurs Getbacku spadł po ogłoszeniu tych planów o ponad 20 proc.

W poniedziałek Getback poinformował, że firma otrzymała pozytywną decyzję komitetu kredytowego jednego z zagranicznych, międzynarodowych banków w sprawie udzielenia spółce finansowania do 250 mln zł.

Wzrost o 0,44 proc. zanotował Rainbow Tours, który podał, że do 28 lutego zarejestrował 129.867 rezerwacji na wycieczki z oferty Lato 2018, realizowane od kwietnia do października 2018 r. To wzrost o 30,4 proc. w porównaniu do analogicznego okresu przedsprzedaży oferty sezonu Lato 2017.