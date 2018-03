PBG pozyskało ponad 892 tys. zł z emisji akcji serii C, debiut na NC w II kw.



Warszawa, 05.03.2018 (ISBnews) - Prime Bit Games (PBG), wchodzące w skład notowanej na rynku NewConnect grupy Midven, zakończyło emisję akcji, pozyskując 892 249 zł na dalszy rozwój, podała spółka. Łącznie w ostatnio przeprowadzonych emisjach serii B i C pozyskano 1,7 mln zł. Planowany termin debiutu na rynku NewConnect pozostaje niezagrożony i powinien nastąpić jeszcze w II kwartale br. Spółka prognozuje osiągnięcie w br. ponad 1 mln zł zysku netto przy przychodach w wysokości 2,7 mln zł.

"Pozyskany kapitał wspomoże realizację celu strategicznego, jakim jest przygotowanie minimum trzech nowych gier rocznie. Planujemy też inwestycje związane z sukcesywnym wdrażaniem do swoich gier nowych technologii oraz rozbudową zaplecza badawczo-rozwojowego firmy. PBG miało w 2017 r. już blisko 0,5 mln zł przychodów i 117 tys. zysku netto. Prognozy na ten rok dzięki pozyskanym środkom finansowym zakładają osiągnięcie już miliona zysku netto. Jak na młody podmiot są to doskonałe wyniki, pokazujące potencjał, jaki ma spółka i zespół specjalistów tworzących dla PBG. Liczymy, że dzięki debiutowi giełdowemu spółka umocni się na rynku i niejednokrotnie zaskoczy pozytywnie inwestorów" - powiedział prezes PBG Michał Ręczkowicz, cytowany w komunikacie.

Prime Bit Games koncentruje swoje działania na produkcji gier mobilnych z jednoczesnym wydawaniem gier internetowych na platformy PC, Steam czy xBox. Firma w swojej łącznej historii zrealizowała ponad 100 projektów, w tym 15 produkcji na rynku gier.

Midven zadebiutował na rynku NewConnect w kwietniu 2013 r. Portfolio grupy obejmuje: Arts Alliance S.A., Prime Bit Games S.A. (pośrednio), TNN Finance S.A. prowadzący 3. największy kantor internetowy, Bookre z B2B Business Travel, Parcel Technik S.A. producent tanich skrytek pocztowych czy Medard S.A. działający w segmencie nieruchomości typu REiT.

(ISBnews)