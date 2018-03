EJT Investment nabył ok. 1,51 mln akcji Tarczyńskiego w wezwaniu



Warszawa, 05.03.2018 (ISBnews) - W wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Tarczyński dokonano nabycia 1 510 241 akcji spółki, podał PKO BP, pełniący funkcję podmiotu pośredniczącego.

W grudniu ub.r. EJT Investment S.a r.l., której właścicielami są małżonkowie Elżbieta i Jacek Tarczyńscy, ogłosiła wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 6 mln akcji Tarczyńskiego po 10,5 zł szt.

W lutym EJT Investment S.à r.l. zdecydował, że nie odstąpi od realizacji transakcji nabycia akcji w ramach wezwania na akcje Tarczyński po 14 zł za jeden walor pomimo niespełnienia jednego z warunków wezwania.

Wcześniej, w związku z faktem, że akcjonariusze Tarczyńskiego tj. trzy OFE - Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK, oraz Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" zdecydowały, że nie odpowiedzą na wezwanie na akcje Tarczyńskiego po cenie 14 zł za akcję, a tym samym nie zostaną spełnione warunki do wycofania spółki z GPW, wzywający rozważał odstąpienie od transakcji.

EJT Investment S.à r.l., wraz z Elżbietą i Jackiem Tarczyńskimi, są podmiotem dominującym i kontrolującym wobec spółki Tarczyński S.A. Posiadali oni 5 346 936 akcji spółki, stanowiących 47,12% liczby akcji spółki i uprawniających do wykonywania 8 346 936 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, co stanowi 58,18% ogólnej liczby głosów na WZ Tarczyński.

Tarczyński to producent wędlin, skoncentrowany na przetwórstwie mięsa wieprzowego oraz drobiowego. Firma posiada trzy zakłady produkcyjne: w Ujeźdźcu Małym, Sławie oraz w Bielsku-Białej. W 2013 roku spółka zadebiutowała na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

