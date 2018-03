Podczas spotkania z kierownictwem centrolewicy w Rzymie Renzi powiedział, że nowy lider zostanie wyłoniony w drodze prawyborów. Swoją dymisję uznał za coś "oczywistego".

Renzi w swym wystąpieniu ogłosił, że Partia Demokratyczna nie będzie rządzić z "ekstremistami", jak nazywa Ruch Pięciu Gwiazd, który po wyborach będzie pierwszym ugrupowaniem w obu izbach parlamentu, oraz prawicową Ligę Północną, obecnie główną siłę zwycięskiej koalicji centroprawicy.

"Nasze miejsce w tej kadencji parlamentu jest w opozycji" - powiedział Renzi. Oświadczył, że Ruch i Liga różnią się od jego partii "antyeuropeizmem, antypolityką i stosowaniem mowy nienawiści".

Przywołując epitety pod adresem swojej partii ze strony rywali, Renzi zwrócił się do zwycięzców wyborów: "Wiecie co, skoro my jesteśmy mafiosami, skorumpowani, nie do pokazania, mamy ręce we krwi, twórzcie rząd bez nas".

To już druga dymisja Renziego w ciągu nieco ponad roku. W grudniu 2016 roku ustąpił ze stanowiska premiera i szefa partii, gdy jego rząd przegrał referendum konstytucyjne. Chciał wtedy zmienić skład i kompetencje Senatu, tak by stał się radą regionów.

>>> Czytaj też: Centroprawica Berlusconiego chce stworzyć rząd we Włoszech